Arrancó este martes la pretemporada de Atlético Nacional, que en su sede deportiva en Guarne (Antioquia) empezó la preparación con miras a la Liga BetPlay 1 2023 y la fase de grupos de la Copa Libertadores, competencias en las que está llamado a dar de qué hablar por su éxito dentro del campo.

Con cuatro contrataciones, el cuadro antioqueño inició labores en esta nueva campaña bajo la batuta del brasileño Paulo Autuori, quien tras el fracaso en el segundo semestre del 2022 tendrá en sus hombros la presión de entregar resultados y devolver al club a los lugares de privilegio que tuvo en el FPC.

A los nombres de los defensas Sergio Mosquera, Cristian Zapata y Juan Felipe Aguirre, y el atacante Francisco Da Costa, podría sumarse en próximos días un nuevo nombre para reforzar la plantilla. Un jugador que ha tenido paso por Selección Colombia y que está, hoy por hoy, en la Liga MX.

De acuerdo con los periodistas Juan David Londoño y Felipe Sierra, el principal candidato es Fabián Castillo, quien a sus 30 años hace parte de las filas de Xolos de Tijuana; elenco en el que en la segunda parte del año anterior no tuvo mayor rodaje, con apenas ocho presencias y 187 minutos.

“El extremo en el que trabaja fuertemente Atlético Nacional es Fabián Castillo. Ya se envió una oferta, pero aún no llegan a los números que pide ‘Xolos’. Al colombiano le gusta la posibilidad y está a la espera de novedades en el negocio”, publicó Sierra en su cuenta de Twitter.

Pese a que el clamor de la hinchada es el retorno de Andrés Ibargüen, quien también interesa a Independiente Medellín y Millonarios, en la dirigencia ‘verdolaga’ no lo tienen como prioridad. Por el contrario, todos los esfuerzos apuntan al hombre que debutó en 2010 en Deportivo Cali.

En su carrera, Castillo también ha vestido las camisetas de clubes como Dallas de la MLS, Trabzonspor de Turquía, Gallos de Querétaro y Juárez F.C. de México. El elenco nacionalista sería el regreso al FPC del futbolista que en su momento fue grata revelación, cuando fue apodado ‘Castillito’.

Por lo pronto no se conocen informaciones oficiales sobre esta posibilidad, que parece ir adelantada, pero que hasta que no sea confirmada por la dirigencia no será un hecho concreto para un club sumido en una fuerte polémica, entre otras, por sus pocas incorporaciones para el torneo continental.