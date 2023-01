No hay duda que Macnelly Torres fue uno de los últimos ’10’ clásicos del fútbol colombiano. En Junior, en Cucuta, en Deportivo Cali y Atlético Nacional siempre se caracterizó por manejar la batuta del equipo y poner a sus compañeros mano a mano con los porteros.

Además en Colo-Colo de Chile también dejó una gran huella. Sin embargo sus inicios no fueron fáciles, pues tuvo que salir del club de su ciudad para poder consolidarse en el balompié profesional.

El ídolo verdolaga debutó en el año 2001 con el Junior de Barranquilla, dónde no tuvo los minutos esperados. Incluso contó que en su primera etapa con el ‘Tiburón’ no le gustaba quedarse por fuera del once titular y solo había un jugador al cual no le importaba ‘chuparle banca’.

En entrevista con el periodista Santiago Aristizábal, Macnelly tocó varios temas de su carrera, entre ellos sus primeros pasos como profesional. El creativo reveló que en aquella época fue muy difícil consolidarse en el ‘rojiblanco’ por los jugadores de calidad que había en aquel plantel. Incluso agregó que no era titular con regularidad, y por el único futbolista que no le molestaba ser reemplazado era Omar Pérez.

” Que yo recuerde en los tres años que estuve en Junior, al único ‘man’ que le ‘chupé banca’ sin molestarme fue a Omar Pérez. Lo veía jugar y uno decía, no ese ‘man’ es un crack” aseguró el barranquillero.

A pesar de la poca continuidad de Macnelly tuvo en el Junior, al final terminó siendo un recambio importante para la consecución del título del 2004 ante Atlético Nacional.