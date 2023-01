A pesar de que él tiene siempre al Junior en su cabeza y en su corazón, no se ha dado ninguna señal positiva para que se dé un nuevo regreso al ‘Tiburón’ de Teófilo Gutiérrez. Y como se dio su salida del Deportivo Cali, finalizando el año 2022, se empieza a mencionar que habría posibilidad de que llegue a Independiente Santa Fe para la campaña del 2023.

Aunque parece complicado, por temas de costos de su contrato, por la altura bogotana y hasta por lo que él mismo ha dicho en los últimos días. Las informaciones que se manejan en el inicio de este nuevo año dan a entender que el atacante podría vestirse de ‘cardenal’ y ser dirigido por Harold Rivera.

Eso lo informó el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports y del canal de YouTube ‘Gladiadores del Fútbol’, el 5 de enero. Esto no se lo esperaban muchos, pero ‘la puerta está abierta’ y cualquier cosa puede pasar.

Antes de las fiestas navideñas, Teófilo Gutiérrez habló con la emisora ‘Mix 103.9’ de la ciudad de Barranquilla y confesó que el sueño que tiene es volver a vestirse con la camiseta de Junior: “Un sueño muy hermoso, que ya todos saben, ojalá que se pueda dar. El anhelo, siempre, es ponerme la camiseta del Junior”.

Y en esas mismas fechas, en medio de un evento deportivo por las festividades decembrinas en ‘curramba’, ‘Teo’ habló con ‘Sports Center’ de ESPN Colombia. Aparte de referirse al lugar que ocupa el equipo ‘rojiblanco’ en su cabeza y en su corazón, también le mandó un mensaje a la familia Char:

En esa misma entrevista, Gutiérrez también se refirió al proyecto de jugadores costeños y de la región, que encabeza el técnico Arturo Reyes. Esto le gusta al de La Chinita, pero también señaló que hay jugadores del interior que aportan mucho, pero mandó otro mensaje para que crean en los de su ciudad: “Que sigan creyendo en el jugador barranquillero”.

Hasta el inicio del 2023 el objetivo era volver a Junior, esa era la información que se manejaba y lo decía el mismo Teófilo. Sin embargo, los días han pasado y ahora se habla de la posibilidad de que el exjugador de la selección Colombia llegue a un equipo grande del FPC y el periodista Alexis Rodríguez consultó fuentes en los clubes más importantes, obteniendo estas respuestas:

“Preguntamos en Nacional, no interesa. En el Medellín, no interesa. Obviamente, en Deportivo Cali no interesa. En América de Cali, aún no obtenemos respuesta. En Millonarios, no interesa… En Bucaramanga, les pareció interesante, pero no han tenido ningún contacto con el jugador”