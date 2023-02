Aunque parecía ya un caso cerrado y del pasado, la molestia del mundo del fútbol con Alejandro Montenegro sigue y no para. En esta oportunidad, debido a un video que muchos han calificado de burlesco y provocador, Juan Felipe Cadavid y Andrea Guerrero tuvieron más cuestionamientos al hincha del Tolima que agredió a Daniel Cataño antes del partido contra Millonarios.

El sujeto, al que su papá calificaba como emprendedor y responsable, ha encontrado en este escándalo una forma de hacerse visible en redes sociales y así compensar su lamentable acto. Y secundado por personas, en su mayoría hinchas del equipo ibaguereño, que le celebran y toman como broma su penosa actitud, ahora quiere posar de ‘generador de contenido’.

Justamente por un video, que se hizo viral en redes sociales, debido a la burla que hace a la sanción de 3 años para no entrar a estadios de fútbol, llevó a que muchos criticaran y lamentaran que no tuviera una pena mayor. Y entre los más visibles y duros, estuvieron Cadavid y Guerrero, que no se guardaron palabras en contra Montenegro.

Juan Felipe Cadavid y Andrea Guerrero explotan contra el hincha del Tolima que agredió a Daniel Cataño

En el habitual análisis de partidos, que hace Cadavid en su canal de YouTube, le dedicó un par de minutos al señalado y culpable de agredir por la espalda a Cataño. “Es que las redes sociales tienen unas cosas maravillosas, yo las amo, me encantan, hago negocio con ellas, hacen parte de mi ‘core’ de negocios, pero también se prestan para unas payasadas y babosadas…”, así inició su opinión el periodista de Caracol Radio.

Después, con la misma molestia que se vio el mismo día del bochornoso episodio en el estadio tolimense, describió lo que se vio en el penoso video compartido por redes:

“El tipo hizo un video en el que llega al estadio Manuel Murillo Toro, con una camiseta del Tolima y una canción de fondo… Llega a la puerta del Manuel Murillo Toro y llega a la puerta y, de repente, la pantalla se pone blanca y negra… No seas payaso, Montenegro, no seas payaso”.

En su corta editorial del tema, Juan Felipe puso en duda el arrepentimiento del hincha y le recordó que es el único responsable de no poder asistir al estadio por 3 años. Pero también se mostró a favor de que el Tolima solo tenga suspendida una tribuna y que hayan rebajado el castigo desde los tribunales de la Dimayor:

“Se vio fea esa tribuna oriental, vacía, por fortuna, creo que hubo sentido común en quitarle las 5 fechas sin nadie en el estadio. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque, si ya podemos individualizar las embarradas, como esta. Los actos que no van, está bien que se les sancione a ellos”.

Para finalizar, el comunicador, que es confeso hincha del Independiente Medellín, aceptó que puede estar cayendo en el juego de hacerlo famoso, pero quería decir lo que piensa de todo lo que hace Alejandro Montenegro:

“Pero eso de martirizarte y aprovechar las redes sociales para hacerte más famoso, yo sé que estoy contribuyendo en eso, porque sé que después de esto alguno irá a buscar el trino… Sé que estoy contribuyendo a hacerlo más famoso, pero ‘juepucha’, no me podía quedar con las ganas de decirle payaso a este señor. Que no contento con hacer lo que hizo, ahora quiere hacerse ilustre con el tema de su caga…”.

Y en su video-columna de Antena 2, Andrea Guerrero también le dedicó unos segundos al agresor de Daniel Cataño. Ella, con más vehemencia y molestia, tuvo fuertes calificativos en contra del sujeto:

“Con mucha tristeza, me encontré con un video desafortunado del delincuente y desadaptado que intentó sabotear y agredir un partido de fútbol y a Daniel Cataño. Que, a propósito, fue el único damnificado de esta situación, porque nadie más tuvo consecuencias. En este país no pasa nada, nadie tuvo una sanción distinta a las 3 [fechas] del jugador. Que le terminara repercutiendo hasta en proceso de selección. Porque no va a poder jugar estos partidos…”.

Después de cuestionar que el jugador y el club local recibieran sanción, pero el hincha no tuviera ninguna pena de parte del FPC, cerró con estas palabras: “El señor, muy campante, día de partido, con la camiseta puesta, en los alrededores del Manuel Murillo Toro. Da vergüenza…”.

Por la actitud del hincha del Deportes Tolima, de no estar arrepentido y aprovechar la oportunidad para repetir la historia de ‘influenciadores’ que se volvieron famosos por delitos o hechos negativos, pareciera que está logrando su objetivo. Incluso, muchos comparan su caso con el de ‘Epa Colombia’, algo negativo para el fútbol y la misma afición tolimense.