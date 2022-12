Dentro de los innumerables elogios que recibió el atacante de 35 años apareció el de la comunicadora cucuteña, quien no escatimó en llenar de elogios a Lionel Messi por conseguir el tercer título mundial para la selección de Argentina, que venció a Francia 4-2 en los penales.

Con un extenso escrito publicado en sus redes sociales, la periodista expresó la alegría que le produjo ver al atacante del París Saint Germain levantar el trofeo que siempre soñó.

“No hay que ser argentino para disfrutar este campeonato del mundo, ni tampoco para haber sufrido en cada definición desde el punto penalty. Verte levantar la copa materializa los valores de un deportista, el saber competir, luchar y hacerse cargo. Para mí nunca estuvo sobre la mesa la discusión; no tenías que probar absolutamente nada”, inició mencionando la periodista.

De acuerdo con Andrea Guerrero, el título de la cita mundialista terminó convirtiéndose para Messi en un premio de gloria que, según ella, no es una novedad para él.

“La recompensa era verla en tus manos [la copa] y cumplir el sueño de millones de personas que alentaron a Argentina. Fue un partido entre Francia ante el resto del mundo que tenía un sueño: verte disfrutar. Y cuando no nos cansamos de repetir que la vida no es justa, nos da la enorme lección de que no podías irte de un mundial sin conquistarlo”, agregó la cucuteña.

Por último, Guerrero —que mostró su asombro por el alto precio que pagó por un café en Catar— destacó el orgullo que representa para ella poder a ver visto en vivo y en directo la consagración del argentino, a quien ubicó junto a los más grandes de la historia como Pelé, Maradona, entre otros.