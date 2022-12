Antonella Roccuzzo emocionó con tierno mensaje a Lionel Messi: “Sabemos lo que sufriste”

Lionel Messi se convirtió en campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. El jugador del PSG les confesó a todos los amantes del balompié que seguirá defendiendo la casaca ‘albiceleste’ y celebró por lo alto haber alcanzado el único título que le hacía falta en su palmarés.

En dicha celebración fue protagonista Antonella Rocuzzo, su esposa y quien lo ha apoyado desde el inicio de su carrera, cuando empezaba a luchar por marcar su nombre en las páginas doradas del fútbol.

La madre de Mateo, Thiago y Ciro saltó al césped Lusail Stadium para celebrar junto a Messi, su campeón, el título que puso a celebrar a toda Argentina. Y no solo llamó la atención en el estadio, en redes sociales puso a vibrar a millones con el mensaje que le dedicó al al ‘10’.

“¡Campeones mundiales! No sé ni cómo empezar… Qué orgullo más grande que sentimos por ti, Leo Messi”, inició diciendo la pareja del futbolista argentino, que ganó el premio como mejor jugador del Mundial y que alcanzó varios récords con su doblete en la final.

Roccuzzo aprovechó la victoria ‘albiceleste’ para recordar el duro camino que atravesó Messi para consagrarse como campeón de Qatar 2022, después de las finales que perdió y por las cuales pensó en apartarse de la Selección Argentina.

Además de las fotografías que Roccuzzo compartió junto a Messi y sus hijos, en redes sociales circulan muchas imágenes de la familia campeona que han puesto a suspirar a los internautas por la ternura y satisfacción que reflejan. Estas son algunas que han marcado a miles de personas:

Imagina a onda que eles vão tirar na escolinha agora?! 🤣 Messi comemora com a esposa, Antonella, e os três filhos, Mateo, Ciro e Thiago! Olha aí os pequenos já com o troféu do papai! 🥺 (📸 Getty) #FIFAWorldCup #Qatar2022 #CopaByGloss pic.twitter.com/SvypKqrVG2

— Hugo Gloss (@HugoGloss) December 18, 2022