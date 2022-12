Lionel Messi se convirtió en campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y le confesó a todos los amantes del balompié mundial que seguirá defendiendo la casaca ‘albiceleste’.

El argentino, de 35 años, fue uno de los jugadores más importantes en la final de la Copa del Mundo; anotó dos goles y fue fundamental anímicamente para que su delegación se consagrara campeona. Luego de terminado el duelo que finalizó 3 a 3, y 4-2 desde los doce pasos a favor de la escuadra sudamericana, Messi aprovechó los micrófonos de TyC Sports para hablar sobre su futuro.

(Lea también: El otro récord al que Lionel Messi llegó en la final del Mundial de Qatar 2022)

Sobre sus emociones y como se sentía luego de ganar la final del mundial, mencionó: “Una locura. Se hizo desear, mira lo que es, es hermosa. Es impresionante. La ansiábamos muchísimo. Sabía que Dios me la iba a regalar, que era esta, que la íbamos a lograr. Ahora quiero celebrar. No veo la hora de estar en Argentina y la locura que será eso. Quería cerrar mi carrera con eso y no puedo pedir más nada. Son los últimos años. De esta manera es algo impresionante”.