Después de una final sufrida, pues Francia nunca bajó los brazos e igualó el marcador en 2 ocasiones, la selección de Argentina logró imponerse en la tanda de penales y consiguió su título mundial por tercera vez en la historia.

La emoción de los argentinos fue total, ya que su última coronación había sido hace 36 años. De hecho, varios de los periodistas de ese país tenían un grito acumulado y más aún cuando en 2014 fueron subcampeones al caer con Alemania.

Así lo dejaron en evidencia en sus respectivas transmisiones una vez Montiel convirtió el penal definitivo, puesto que la alegría terminó con un llanto que no lograron contener.

Uno de los casos fue el de Pablo Giralt, narrador de DSports, quien a lo largo de los partidos de Argentina mostraba la ilusión que tenía de que la ‘Albiceleste’ levantara el trofeo.

Pero allí no quedó todo, pues continuó llenando de elogios al ‘10’ y agradeció por haber estado presente en la conquista de la cita mundialista.

Otro de los que no aguantó el llanto fue el también narrador Andrés Cantor, quien cubrió el Mundial de Qatar 2022 con la cadena Telemundo. En su relato, el periodista de 59 años recordó a grandes ídolos del fútbol argentino y les agradeció por, según él, haber intercedido en el título de su selección.

“Argentina campeón del mundo, Argentina campeón del mundo ¡Agentina! Desde el cielo lo hizo el Diego, lo hizo Cuciuffo [José Luis Cuciuffo, campeón con Argentina en 1986], lo hizo el ‘Tata’ [Martino], lo hicieron ustedes jugadores, que se ganaron el cielo. Argentina campeón del mundo. Messi es campeón del mundo. No podía ser de otra manera, sino sufrida. La selección de Lionel Scaloni es campeona del mundo”, mencionó.

