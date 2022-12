Pocos sabían que la historia del Deportes Tolima, equipo que cumplió este domingo 68 años de vida institucional, en los que ha conseguido todos los trofeos que podría ganar en la rama masculina, está ligada -de una forma u otra- al fútbol argentino. Y en especial a la ‘albiceleste’, que rompió en Qatar 2022 la sequía de 36 años sin ganar la Copa del Mundo de la Fifa, de la mano de su estrella: el volante Lionel Messi.

A diferencia de lo que se cree, el elenco de la ‘Tierra Firme’ ha tenido desde siempre cierta conexión con este país. En su debut en el profesionalismo, los ‘Pijaos’ tuvieron la presencia ‘gaucha’ en sus filas; no solo con jugadores y entrenador provenientes del sur del continente, sino otros elementos que hicieron especial ese estreno en el rentado criollo, en el que muy pronto dio de qué hablar por sus campañas.

En 1955, cuando hizo su aparición en el campeonato profesional organizado por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), el conjunto que hoy se conoce como el ‘Vinotinto y Oro’ en realidad llevaba como colores de su indumentaria el azul y blanco: a rayas verticales, como la camiseta no solo de Racing de Avellaneda, sino del combinado argentino. La razón: una cuestión de economía.

Al parecer, los dirigentes, encabezados por el presidente Manuel Rubio Chávez, le entregaron ese año (1955) al técnico argentino Juan ‘El Andarín’ Barbieri 5.000 pesos de la época, con la misión de conseguir refuerzos. Con ello no solo logró convencer a elementos como Jorge Ariel Gandulfo, Óscar Enrique Ferrari, José Óscar Jamardo, Enrique Laino y Carlos Robelle para venir.

También pudo conseguir ropas para el naciente equipo, debido a que algunos de estos futbolistas hicieron parte del equipo ‘Académico’. Así, Barbieri se trajo prendas del equipo absoluto ‘gaucho’, que no compitió en la Copa del Mundo Suiza 1954. De esta forma, los primeros colores no fueron los de la bandera del departamento, sino los de un club y representativo foráneo.

Durante sus dos primeros años y medio, esta fue la indumentaria de la ‘tribu’, que a finales de 1957, año en el que logró su primer podio en el FPC, siendo segundo; pasó a vestir otros colores, también por accidente; pues le dieron en un reconocido almacén de Bogotá los uniformes que desechó la selección de baloncesto de Boyacá, debido a que no quedaron rojos -como su bandera- sino vinotintos. Una casualidad que se mantiene.

Así que no podía haber una mejor fecha para ver campeón al elenco argentino que no fuera en el onomástico del club tolimense. Un 18 de diciembre que pasó a la historia, pues es un día que no será olvidado jamás por los seguidores del combinado del río de la Plata, pero tampoco por los ‘Musicales’, que vieron cómo el club tuvo su primer cumpleaños sin la presencia física de Gabriel Camargo.

Aun después de tanto tiempo, el azul y blanco sigue haciendo parte de las prendas que usa el equipo, no a nivel competitivo, pero si en sus juegos de entrenamiento y de presentación, por iniciativa de la firma ibaguereña Sheffy Sports. Ahora habrá que ver si, tras este ‘boom’ argentino, se toma la decisión por parte de la dirigencia de recordar esos orígenes y volver a jugar de ‘albiceleste’.