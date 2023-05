Carlos Antonio Vélez tuvo otra fuerte columna de opinión dedicada a James Rodríguez, esta vez por la presentación de su restaurante ‘Arrogante’ y la invitación a varios periodistas que ya hablan de su vuelta a la Selección Colombia. Además, hizo una lista de los actos que se vendrían para la convocatoria del zurdo, sin tener equipo ni competencia oficial, de cara a los partidos amistosos contra Irak y Alemania.

En el programa ‘Planeta Fútbol’, de la emisora Antena 2, el analista dedicó unos minutos al tema, fue evidente su molestia por el sarcasmo y las críticas duras. Además, se atrevió a pronosticar lo que va a pasar con Néstor Lorenzo en la siguiente convocatoria del equipo nacional.

Vélez no dejó pasar la oportunidad para criticar a periodistas y medios deportivos que asistieron e hicieron difusión al lanzamiento del restaurante del nacido en Cúcuta, dejando en duda lo que informan por ser cercanos a James.

“A uno, para las malas noticias, lo van preparando”, así inició Vélez su columna y después afirmó: “Siento que eso está pasando con don James, hoy convertido en próspero empresario gastronómico y restaurantero, en Bogotá. Le deseo mucho éxito”. Parecía suficiente, ya que horas atrás había publicado un tuit sobre el mismo asunto, pero lejos de parar las críticas, hizo una lista de actos que se vendrían en una supuesta obra preparada para el regreso de Rodríguez a la convocatoria de la Selección Colombia:

“Primer acto: foto difundida por sus fans y ‘bots’, vestido de futbolista. Algo que no hace desde que salió del Olympiacos. Segundo acto: ruidosa apertura de su local, con periodistas amigos como invitados. Tercer acto: foto con componentes del cuerpo técnico, mostrada por cuentas oficiales de la Federación. Cuarto acto: medios afines sueltan frases, leí una que me causó mucho impacto y no lo puedo negar. Decía –James dejó saber que es muy probable que sea convocado a la Selección, o al menos, confía en que así sea, pues dijo que en septiembre, octubre y noviembre tendremos fechas importantes y hay que estar de muy buena manera–”.