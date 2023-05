Como fracaso fue tildado el semestre del Junior de Barranquilla, ya que las directivas hicieron una fuerte inversión y, pese a ganar en la última fecha, se quedaron por fuera de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

En la última jornada, el conjunto barranquillero hizo la tarea y ganó 0-2 sobre el Huila, pero Pasto le ganó 2-1 al Envigado, en el Departamental Libertad, y lo superó por un punto, el necesario para meterse al grupo de los ocho clasificados.

Ante esto, uno de los jugadores que más críticas recibió fue el volante Juan Fernando Quintero, quien llegó a inicio de año a cambio de una gran suma económica, pero apenas disputó 6 partidos y anotó un gol.

Las páginas de memes le recordaron sus declaraciones y lo que prometió al llegar, pero el jugador no lo tomó de la mejor manera.

Por ejemplo, la página ‘Fútbol sin límite’ subió una imagen en la que el jugador dijo: “Prefiero entrar de octavo y pelear final, que estar de primero y quedar eliminado rápido”, haciéndole referencia a lo que ha sucedido con Millonarios en los últimos torneos.

La imagen estuvo acompañada del texto “Ni uno ni lo otro” y ya cuenta con más de 10.000 ‘me gusta’.

En dicha publicación apareció el futbolista, quien respondió: “Este lo voy a guardar y vas a tener que arrepentirte de esto. No subestimes a un CAMPEÓN. Acuérdate que si no subes una foto mía, no generas contenido. Lo que he conseguido me lo gané en el campo y no afuera (como vos). El tiempo dirá la razón y ojalá no sientas ni el 10 % de dolor que he sentido estos dos meses. Me dista gasolina”.