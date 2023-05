Gerardo Bedoya habló sobre la derrota ante Once Caldas y eliminación de Santa Fe en la Liga BetPlay 2023-I. El interino se mostró molesto por una jugada en especial.

“Fue un primer tiempo bueno, pero los primeros 15 los regalamos. En el segundo tiempo dijimos que teníamos que ser superior a ellos y nos hacen un gol de pelota quieta y me cambian de marca y ahí hay indisciplina. La cambiamos y nos gana ‘Pecoso’ Correa. La sensación es de tristeza, que se pudo hacer más y no lo pudimos hacer”, comenzó.

Y añadió que “después hablaremos con los muchachos, tenemos que hacer caso y cuando no tenemos disciplina pasa esto. Uno se mata, analiza todo el día, ve videos para que se les haga más fácil la tarea y no hacemos y no entendemos que tenemos que obedecer al entrenador que trata de minimizar errores. Lo trabajamos, miramos video y vimos como hacían goles así. Me cambiaron la marcar del ‘Pecoso’. Eso me da tristeza. Tuvimos que ser fuertes”.

Finalizando diciendo que aún no sabe si estará en la raya ante Gimnasia por Copa Sudamericana. “Vine a ir partido tras partido. No sé. Ahora le preguntamos al presidente”.

Luego de la eliminación de Liga Betplay, la próxima salida de Santa Fe será el próximo 23 de mayo en Copa Sudamericana ante Gimnasia y Esgrima La Plata en Argentina.