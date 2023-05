James Rodríguez ha estado en medios y redes sociales por razones lejanas al tema futbolístico, puntualmente por el lanzamiento de su restaurante en Bogotá y los invitados famosos al evento. Sin embargo, en la prensa de Brasil lo empiezan a relacionar con el Vasco da Gama, otra vez, algo que no ha sido bien recibido por la información y la fuente de esta.

A pesar de que medios colombianos y brasileños le han dado difusión a una cuenta de Twitter que se llama @futebol_pontual, el origen de esta versión no es claro y son curiosas las reacciones de los hinchas del equipo conocido como ‘Almirante’ en el fútbol de su país. Lejos de ilusionarse o pedir más información sobre una posible contratación del jugador de la Selección Colombia, hay burlas y descalificaciones por lo que se dice.

Podría ser una simple curiosidad, pero parece que el nacido en Cúcuta no despierta lo mismo que antes en los aficionados, además su salida polémica del Olympiakos no ayuda; tal vez porque ya son muchos rumores y especulaciones o por no verlo como el gran refuerzo que esperan.

Hinchas del Vasco da Gama no creen en llegada de James Rodríguez

En la publicación, que tanto se ha difundido, se lee lo siguiente: “Vasco da Gama se contacta con el ‘staff’ de James Rodríguez para conocer las intenciones del jugador”, pero la misma información deja claro que no habría ni siquiera ofertas en la mesa y que eso pasaría de cara al mercado de mitad de año: “… Aún no ha hecho ninguna propuesta por el jugador, pero puede oficializar una oferta en los próximos días”.

⚠️💢 Vasco da Gama faz contato com estafe do meia James Rodriguez para entender as pretensões do jogador. Cruzmaltino ainda não fez nenhum movimento de proposta pelo jogador, mas pode oficializar sim uma oferta nos próximos dias. 📸 @CONMEBOL pic.twitter.com/mJ1V9HSyaz — Central da Bola (@futebol_pontual) May 18, 2023

A la incredulidad sobre James, se suma el supuesto interés del mismo Vasco da Gama por Matías Rojas, que es la gran figura de Racing de Avellaneda y que tiene costo mayor y más proyección que lo que pasa con la actualidad de James. Por eso, las reacciones tiene comentarios con incredulidad, que se suman a otras que en el pasado ya le quitaban importancia al colombiano:

“2 millones de dólares al mes, 4 de comisión para el empresario jajajajajajaja”, “no tiene fuente. No crean en esta página”, “llega en una pierna, pfv (por favor)”, “ni los propios vascainos creen”, “hermano, solo noticias falsas. Acierten una jajaja”, “noticias falsas por el amor de dios”.

2 mi de dólares por mês, 4 de comissão pro empresário hahahahahahaha — Vinicius Silva (@Viniciu25289482) May 18, 2023

Nao tem fonte. Nao acreditem nessa página. — Leonardo Cunha | (@leoccostaa) May 18, 2023

mais um perninha chega pfv — vn (@__vinicius7) May 18, 2023

Nem os próprios Vascainos acreditam — Andersonᶜʳᵛᵍ (@Andersonxfzp) May 18, 2023

Mano, só fake news. Acerta uma aí kkkkkk — Roberto Rondon (@rob_rondon_) May 18, 2023

Fake news pelo amor de deus — Léo (@Vasco2023) May 18, 2023

El último antecedente de un rumor de James Rodríguez para un equipo de Brasil fue el que se mencionó del Botafogo, pero afirmaron que el futbolista no estaba interesado en llegar al fútbol de los pentacampeones del mundo. Lo que se maneja ahora es que el dueño del ‘Fogao’, John Textor, es también quien manda en el Olympique Lyon y podría querer convencerlo para ir al club francés.