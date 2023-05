A pesar de que la temporada aún no ha finalizado, los clubes ya se están moviendo para reforzar sus plantillas de cara a las nuevas competencias.

Justamente, uno de los protagonistas del mercado es Matheus Uribe, quien, a sus 32 años, dejará Europa para asumir una experiencia exótica, muy al estilo de su amigo y compañero de selección James Rodríguez, cuando en la temporada 21-22 fichó por el Al-Rayyan, de Catar.

Según informó el reconocido periodista Fabrizio Romano, Uribe Villa dejará el Porto esta temporada para unirse al Al-Saad, que actualmente dirige Juan Manuel Lillo.

De acuerdo con el especialista en fichajes, el nacido en Medellín completó los exámenes médicos y llegará al club árabe como agente libre luego de no renovar su vínculo con el Porto.

Matheus Uribe has completed medicals as new Al Sadd player — the Colombian midfielder will leave Porto as free agent. 🇨🇴🇶🇦 #transfers

Long term deal signed, Uribe will try new chapter in Qatar. pic.twitter.com/H8wNodTVXE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2023