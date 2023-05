La temporada del Liverpool no fue la mejor, pues las lesiones, irregularidades e incluso el mal manejo del técnico Jurgen Klopp en muchas oportunidades les quitó la oportunidad de luchar por el título de liga y los sacó en los octavos de final en la Champions League.

(Ver también: A Luis Díaz casi lo rompen con dura entrada después del gol con Liverpool; hubo susto)

Sin embargo, pese a todos esos problemas, el equipo repuntó en el final de temporada y, desde que volvió Luis Díaz hace 7 fechas, Liverpool ganó todos los compromisos que disputó.

Sin embargo, pese a que se volvieron a meter a la pelea por clasificar a la liga de campeones de la próxima temporada, el equipo tomó la decisión de no renovarle contrato a cuatro de sus mejores futbolistas de los últimos años.

We can confirm Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner and Alex Oxlade-Chamberlain will leave the club upon the expiry of their contracts this summer.

Special acknowledgements will be paid to the quartet at Anfield, with further tributes to follow at the end of the season.

— Liverpool FC (@LFC) May 17, 2023