Aunque el Real Madrid permanece en silencio con respecto a los rumores de sus fichajes y salidas durante los mercados de transferencias, el equipo siempre sorprende a sus hinchas con futbolistas que en muchas ocasiones no tienen mucho nombre, pero que rinden durante toda la temporada.

(Ver también: Futbolista del Real Madrid es el que más gana en España y no juega un partido hace 6 meses)

En esta oportunidad, el conjunto ‘merengue’ quiere romper nuevamente la ventana de fichajes luego de que pasaron varias temporadas sin hacer una gran incorporación.

El periodista especializado en transferencias, Fabrizio Romano, publicó que Real Madrid está muy cerca de cerrar el acuerdo con una de las mejores promesas del fútbol que le fue muy bien en el último mundial de Catar.

🚨⚪️ Real Madrid are close to complete deal to sign Jude Bellingham, confirmed. Negotiations are progressing to the final stages.

Personal terms are almost agreed — Juni Calafat, crucial again.

New meeting has been scheduled to complete the agremeent with Borussia Dortmund. pic.twitter.com/EZO76bXiHk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2023