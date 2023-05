La Selección de Brasil sigue sin técnico desde la reciente salida de Tite, y aunque varios medios de comunicación de dicho país afirman que Carlo Ancelotti, timonel del Real Madrid, será su sucesor, esto parece esfumarse.

Desde la pronta eliminación de Brasil en la Copa del Mundo que se disputó en Qatar, el seleccionado suramericano se encuentra sin técnico. En el amanecer del presente año, diversos periodistas brasileños daban por hecha la llegada del actual entrenador del Real Madrid a las filas de esta poderosa delegación, pero el mismo timonel italiano salió a dar la cara sobre este supuesto rumor.

Carlo, con la tranquilidad que lo caracteriza, contó: “Hay noticias falsas. La fecha límite es una tontería, porque no he hablado con nadie. Nunca hablé con ellos. Ya he dicho que no hablo de mi futuro”.

Aunque admitió que no tiene ningún acuerdo con la delegación de Brasil, Ancelotti habló maravillas del plantel que posee este país, y reconoció que contar con jugadores brasileños en su plantel ha sido fundamental para alcanzar el éxito que ha tenido en el Real Madrid.

“Los brasileños destacan por sus cualidades individualidades. He tenido a Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Pato. Es difícil encontrar jugadores hoy de la calidad individual de Vinicius y Rodrygo”, expresó Carlo.

En la mente de este experimentado entrenador se encuentra cerrar con broche de oro la temporada con el ‘Merengue’, con el objetivo de seguir agrandando su legado con este importante club, el cual, está a un paso de volver a llegar a una final de Champions League.