Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, aplaudió a Luis Díaz y habló de lo importante que es el colombiano en su plantel.

(Le puede interesar: )

Está llegando el final de temporada en Premier League y con esto los equipos de primer nivel aspiran a terminar sus campañas con broche de oro. El elenco de Luis Díaz espera clasificarse a la próxima versión de la Champions League y por ende, están dando lo mejor de sí dentro del terreno de juego.

🗣️ "Very, very special player, I have to say."

— Liverpool FC (@LFC) May 14, 2023