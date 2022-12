El Liverpool confirmó en sus redes sociales que Luis Díaz debía abandonar la concentración del club que se está haciendo a modo de preparación para el final de la temporada, en Dubái.

Mientras que el mundo mira a Catar por el Mundial, muy cerca de allí, Díaz estaba con el Liverpool en una serie de entrenamientos y juegos amistosos por el Medio Oriente.

Esta fue la confirmación del Liverpool:

Jürgen Klopp has confirmed Luis Diaz is to undergo further assessment on an issue sustained in training during Liverpool’s Dubai camp.

— Liverpool FC (@LFC) December 9, 2022