James Rodríguez, que hasta hace poco vistió la camiseta de Olympiacos, habló sobre la no clasificación de Colombia a la Copa del Mundo que se disputó en Qatar el año pasado. Además, dio detalles de su relación con el timonel Reinaldo Rueda.

En la reciente entrevista que brindó para RCN, el ’10’ expresó: “Yo tenía tusa viendo los partidos, veía equipos que no jugaban bien. Cuando jugó Perú con Australia en Catar. Estos dos equipos cómo van a ir a una Copa del Mundo, con todo respeto. Hicimos las cosas mal, no puede ser que no metamos goles en 7 partidos”.

(Vea también: James destapó charla con Rafa Benítez en Everton: “El primer día me dijo que me fuera”)

En la misma entrevista, en la que el ’10’ ilusionó a varios equipos colombianos con que él juegue para ellos en un futuro, él aprovechó la oportunidad para negar rotundamente que los jugadores de la Selección Colombia le hubieran hecho el cajón a Carlos Queiroz perdiendo 6-1 contra Ecuador.

Además, habló del partido en el cual sufrió más de la cuenta. “Para Catar fue algo duro porque hubo muchos cambios, entrenador, muchos jugadores nuevos, yo no fui a varios partidos. Fue extraño… Desde el 6-1 mucha gente habla afuera y dice mentiras. Como vanos a querer perder 6-1. Es imposible que queramos perder 6-1 para sacar a alguien (Quieroz). Teníamos buena relación con el técnico que había”, expresó.

Por último y no menos importante, confesó que no tuvo problemas con Rueda, ni con ninguno del equipo ‘Tricolor’. “Con ninguno tuve problema en Selección Colombia. Luego jugué con él 4 partidos. Es con el técnico que menos he jugado. Con él no pasó nada, me parecía súper buena gente”, dijo Rodríguez.

(Lea también: ¿Por qué sirven poquito en restaurantes caros, como el de James?; Jorge Rausch da la razón)

En los próximos días se conocerá la nueva experiencia deportiva del exjugador del Real Madrid.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter: @emeamedia_