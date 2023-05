Mientras disfruta unos meses sabáticos al estar sin equipo, James Rodríguez anda de ‘tour’ por varias ciudades del mundo visitando amigos, evaluando proyectos y lanzando nuevos negocios, como el restaurante suyo que inauguró en Bogotá y al que invitó a varios amigos de él, que siempre le reconocen sus logros.

En su visita a la capital del país, el volante atendió a Noticias RCN y se refirió a lo que ha pasado en su carrera en los últimos años, donde no ha tenido mucho protagonismo por sus decisiones, que han ocasionado fuertes críticas de la prensa; sin embargo, a James parece no importarle mucho esas opiniones.

“Es lo más normal que hay. Que hablen bien o mal, pero que hablen. Yo siento que divido mucho, porque hay muchas personas que me quieren, pero otros que me tiran mucho ‘hate’ [odio] eso está claro. No sé por qué me odian tanto”, expresó.

James Rodríguez: “soy súper profesional, así muchos duden” | #Exclusivo" class="embed-responsive-item">

James Rodríguez habló de su relación con Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda

Uno de los escándalos que le achacan a James fue la salida de Carlos Queiroz, pues en su momento se dijo que hubo peleas en la Selección y que él fue uno de los culpables de la salida del entrenador. Al respecto, el cucuteño contestó:

“Mucha gente habla cosas fuera. Muchos dicen que peleamos con el entrenador. Es todo mentira. Cómo vamos a querer perder 6-1 es imposible. Tipos que somos ganadores, es imposible que queramos perder para sacar a alguien. Lo más obvio siempre es querer ganar para que las cosas estén bien”, dijo en la entrevista.

Además, también prendió el ventilador con otro de los técnicos al que le hizo una fuerte rabieta y en público, pues cuando Reinaldo Rueda llegó a la ‘tricolor’ no lo convocó porque no estaba jugando y eso desató la furia de James, que salió en una transmisión de Instagram a decir “me faltaron al respeto”. Sobre eso, el volante hizo borrón y aseguró que no tuvo mala relación con el DT.

“Todo está bien. Yo en la Selección Colombia no tuve problema con absolutamente nadie, después jugué con Reinaldo cuatro partidos. Es con el técnico con el que menos he jugado en la Selección, creo que cuatro o cinco. Con él no pasó nada y me parecía una persona muy buena gente”, comentó.