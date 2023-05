James Rodríguez reveló durante una entrevista con RCN cómo fue su salida del Everton cuando llegó Rafa Benítez, técnico con quien no se la llevaba nada bien.

(Lea también: Carlos Antonio Vélez no perdonó a James; lo quiere callar como el Rey de España a Chávez)

Rodríguez no ha pasado por buenos momentos en su carrera deportiva durante los años más recientes y ha pasado de club en club sin estar al mejor nivel que le conocemos.

Tras su salida del Real Madrid, el jugador colombiano pasó por Everton, Al-Rayyan y Olympiakos, siendo el club griego su último equipo.

James brillaba en el Real Madrid de Ancelotti y era titular hasta que llegó Benítez con quien tuvo varios roces mientras estuvo en el banquillo ‘Merengue’.

Luego, con Zinedine Zidane, las cosas tampoco marcharon muy bien, por lo que se fue al Bayern Múnich y posteriormente al Everton por pedido de Ancelotti.

Cuando el DT italiano dejó el club, Benítez asumió su reemplazo y como era de esperarse, chocó inmediatamente con James quien poco después dejó el equipo inglés.

(Vea también: “No sé por qué me odian tanto”: James habló de sus berrinches recordando a Queiroz y Rueda)

Pasado un buen tiempo después de su salida, el futbolista reveló qué fue lo que pasó cuando llegó el entrenador español al elenco inglés:

“El primer día de Rafa Benítez, me dijo: ‘Vete, vete porque yo quiero gente joven y que tenga energía’. Yo no iba a pelear con él. Había tenido un año espectacular y la gente me quería. Me quiere, todavía”, afirmó James Rodríguez.