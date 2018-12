Mejía se refirió al tema cuando le preguntaron si creía que había fallado en algún concepto o si en su casa no estuvieron de acuerdo con sus comentarios al aire, ante lo cual contestó que su esposa se vio afectada por la repercusión que hubo luego de que expresara que Falcao era un exfutbolista.

Sin embargo, explicó el motivo que lo llevó a hacer esa afirmación y consideró que fue atacado injustamente.

“Yo no estaba equivocado, lo que pasa es que la gente no sabe entender ni leer; dije era un exjugador porque en ese momento estaba lesionado y llevaba 9 meses sin jugar. Me sacaron de contexto”, señaló.