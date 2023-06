Juan Felipe Cadavid y César Augusto Londoño son dupla en el ‘Pulso del fútbol’ de desde la polémica salida de Óscar Rentería y han dado mucho para hablar. Y en medio de una de sus conversaciones al aire, cuestionaron el comportamiento de muchos jugadores con los medios de comunicación, ya que después llegan a trabajar al lado de los periodistas.

Todo nació por lo que pasó con Camilo Pinto, colega y compañero de trabajo en Caracol Radio de los mencionados, que está al lado de la selección Colombia que jugará amistosos en Europa contra Irak y Alemania.

Según el relato de Cadavid, su compañero no fue atendido por uno de los jugadores del equipo nacional, a pesar de haberlo saludado por su cumpleaños en busca de una respuesta o declaración. Por eso se dio una conversación en la que los periodistas cuestionaron la actitud de los futbolistas en actividad y su posterior falta de preparación para trabajar en los medios.

Críticas de César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid a jugadores y exjugadores

“A mí no me parece mal, felicitar a los jugadores en su cumpleaños”, dijo Londoño, sin entender la crítica de su compañero de programa. Por eso, después llegó la aclaración de Juan Felipe Cadavid: “Lo hace uno a ver si viene y se acerca y le da una notica. Pero ellos, simplemente, levantan la mano y siguen derecho. Creo que [hacer] un esfuerzo para los medios de comunicación que viajan, no estaría mal”.

En eso estuvo de acuerdo César Augusto, aunque lanzó un vainazo porque los jugadores poco hablan con los medios y mandó otro mensaje por lo que dicen en las entrevistas los jugadores colombianos: “Me preocupa cada vez menos ese tema. Que los jugadores y futbolistas no quieran hablar, sobre todo los de esta parte del mundo, menos los argentinos y los brasileños. Si uno ve a los argentinos, hablan y con inteligencia”.

Pero Londoño sumó el tema de los exjugadores de fútbol, que llegan a los medios sin méritos ni preparación. Con mucha experiencia en la cancha, pero pasando de largo los filtros que hay en radio y televisión:

“Nosotros [colombianos], a veces, tenemos enormes deficiencias ante el micrófono y, lo más triste, es que muchos futbolistas se vuelven ‘comentaristas’ y ‘comentadores’ después de retirados. ¡Hay que prepararse, aprender a manejar los medios, a comunicar y transmitir conocimientos y emociones, que las tienen todas, a través de los micrófonos!”.

Y así como hizo días atrás, por la entrevista amistosa que dio James Rodríguez a Andrea Guerrero y Eduardo Luis, el veterano periodista volvió a señalar al zurdo: “Que esté muerto de las ganas por oír qué dice James, por ejemplo. No”. Y Cadavid no solo estuvo de acuerdo, también sumó que los periodistas deportivos deben prepararse para hablar de varios temas y estar a la altura de analizar, pero eso no hacen los protagonistas del fútbol cuando llegan a medios como Caracol Radio:

“Totalmente de acuerdo. Y así como a nosotros también nos obligan a ser analistas, meternos en este tema del fútbol, mojarnos en comentarios. Hacer uno que otro curso, buenas lecturas, empaparnos del análisis de datos y todo eso. Creo que los ex [jugadores] estaría bueno que hicieran un cursito de manejo de medios. Debería ser exigencia”.

Después de ese fuerte y sustentado concepto de Juan Felipe Cadavid, Londoño cerró con otra crítica para los que pasaron por la cancha y los camerinos, que en su época como jugadores no trataban bien a los medios y después viven de ellos: “Debería ser lo mínimo, pero creen que el conocimiento es suficiente. Y a veces, el conocimiento en ciertas actividades de la vida, es bien relativo”.