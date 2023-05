César Augusto Londoño ha protagonizado todo tipo de polémicas y comentarios que han dado para que el público y las personas del mundo del fútbol reaccionen. Y ahora, hablando de lo ocurrido con los jugadores del Junior por el castigo que les quitaron, cuestionó la defensa que hicieron Iván René Valenciano y Faustino ‘el Tino’ Asprilla de los señalados.

En el programa ‘El Pulso del fútbol’ del 17 de mayo, mientras conversaba con Juan Felipe Cadavid sobre la indisciplina y si son necesarios los castigos estrictos, el periodista manizaleño se mostró firme en su postura. Y cuando hablaba de lo que tuvieron en cuenta para quitar la sanción que habían impuesto a Walmer Pacheco, José Ortiz, César Haydar y Ómar Albornoz, recordó que los exjugadores de la Selección Colombia los excusaron.

Londoño resaltó que tiene buena relación con ‘el Bombardero’ y ‘el Tino’, pero eso no evitó que expresara que la indisciplina de los exjugadores en cuestión les impidiera llegar más lejos de lo que lo hicieron.

César Augusto Londoño ´criticó la defensa de Valenciano y Asprilla a los borrachos

Iván René Valenciano, que recientemente volvió a trabajar en los medios deportivos y se vinculó al programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, dijo en los últimos días que no estaba de acuerdo con sacar a los futbolistas del plantel principal del Junior. Esto, apoyado en que los comportamientos ocurrieron en horas de descanso.

Pues César Augusto dijo con mucha seriedad: “He oído a Iván René Valenciano en ‘El Vbar’, defendiendo a los borrachos, defendiendo la indisciplina. Que en la época del ‘Tino’ Asprilla, que también los defiende, se emborrachaban”. Y cuando parecía que iba a cerrar su intervención, aumentó y subió el tono:

“¡Por favor! [Que] se emborrachen cuando se pueden emborrachar y bajo circunstancias particulares, pero la disciplina es condición ‘sin Equanum’ para el buen funcionamiento de una colectividad y una sociedad”.

Y como la directiva del Junior quitó el castigo a los cuatro jugadores, pero Hernán Darío ‘el Bolillo’ Gómez los dejó por fuera de convocatoria, Londoño defendió al técnico. Recordó el caso de violencia de género, vinculado con el licor, que le significó la salida de la Selección Colombia al mismo ‘Bolillo’, pero lo hizo para ratificar su postura de que haya consecuencias para quienes no cumplen con los comportamientos que deberían tener los profesionales del fútbol.

Después, retomando el señalamiento a Valenciano, cuestionó la idea de que los jugadores pueden tomar un día y levantarse al otro a entrenar: “Valenciano dice –es que el entrenamiento es en la tarde, uno se recupera– ¡¿Qué va?! ¿Qué se van a recuperar?”.

Lo más duro que dijo el periodista de Caracol Radio apuntó a los problemas de disciplina y alcohol que tuvo ‘el Bombardero’ en una etapa de su carrera, algo que el mismo exjugador barranquillero reconoció como gran impedimento para mantenerse en la élite:

“Por eso Valenciano no llegó a donde tenía que llegar, con las condiciones que tiene”.

Mientras conversaba con Juan Felipe Cadavid, César Augusto Londoño bajó el tono y en actitud más conciliadora, reconoció que Iván René Valenciano tenía talento y potencial: “Mi buen amigo, Iván René. Qué goleador era”.

El debate sigue abierto, por lo que pasó con los jugadores del Junior y por las medidas de los directivos que no tomó en cuenta ‘el Bolillo’ para mantenerlos por fuera del grupo. Y aunque no es confirmado, en el mismo programa radial indicaron que ya hay opciones de venta para un par de los indultados, por eso prefieren que se quite el concepto del castigo de forma oficial.