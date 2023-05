Carlos Bacca no viene en buen nivel, apenas ha marcado un gol en 17 partidos de Liga BetPlay 1-2023 y la ansiedad por la falta de protagonismo lo ha afectado. Se notó bastante cuando fue sustituido por Hernán Darío ‘el Bolillo’ Gómez en el segundo tiempo del empate de Junior con Deportivo Pereira, que fue muy negativo en las aspiraciones de clasificar a cuadrangulares paa los ‘rojiblancos’.

Aunque el goleador no venía siendo titular, por la indisciplina y salida del club de Luis ‘el Chino’ Sandoval, tuvo la responsabilidad de estar en el frente de ataque el pasado sábado en Barranquilla. Pero volvió a mostrar que está lejos de su mejor forma, con poco peligro en el área rival, y por eso salió a los 56 minutos del terreno de juego.

Y a diferencia de lo que había pasado en partidos anteriores, cuando salía calmado y sin molestia, en esta oportunidad tuvo una fuerte reacción, que terminó de estallar cuando se sentó y golpeó el banco de suplentes.

Molestia de Carlos Bacca y respuesta del ‘Bolillo’ Gómez en Junior vs. Pereira

Tal vez fue por la importancia de no ayudar a su equipo en este momento difícil, puede ser por la mala racha y no haber aportado lo esperado desde su regreso, incluso por saber que el empate dejaba con pocas posibilidades a Junior de clasificar. Lo cierto es que Bacca no aguantó el momento, se le vio reaccionando mal y diciendo muchas cosas por su cambio, algo que no es común en su dura carrera.

Se alcanza a ver que la palabra confianza sale de la boca del experimentado goleador, cuando la cámara de la transmisión de Win Sports+, canal que tuvo una polémica por una imagen editada, lo enfoca en primer plano. Y ‘Bolillo’, después de reconocer que su equipo no jugó bien, que la salida de los jugadores indisciplinados afectó bastante y que no tienen gol, fue interrogado por la reacción del goleador y su respuesta fue corta y contundente:

“¿Qué si fue precipitado el cambio?… Yo también estoy disgustado, así lo dejamos. Si él está disgustado, yo también”.

Y en una siguiente pregunta, cuando le preguntaron al técnico por la sustitución del defensor Federico Andueza, también de mal partido, Gómez volvió a poner de ejemplo el cambio de Bacca y contestó muy serio: “Junior tiene un daño grande en todas las líneas y hay que repararlo. No soy de los técnicos que voy a decir: lo saqué porque sí y porque no. Otro colega me preguntó que si me apresuré en el cambio de Bacca, eso no lo hablo públicamente”.

Ahora, en la última fecha de la fase todos contra todos, Junior de Barranquilla visitará al Atlético Huila y deberá ganar, esperando otros resultados para poder clasificar. Ese día se verá si Hernán Darío Gómez vuelve a dar oportunidad en la cancha a Carlos Bacca o busca otra opción para solucionar de cara a lo que será el segundo semestre del año.