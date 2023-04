Después del mal paso de Arturo Reyes por el banquillo del Junior en el inicio del año 2023, se dio la llegada de Hernán Darío Gómez y se han visto algunas decisiones para modificar el panorama. Una de estas ha sido la rotación de la capitanía, ante la lesión de Sebastián Viera, y la no elección de Carlos Bacca para llevar la cinta.

Sin el portero uruguayo, los ‘tiburones’ jugaron tres partidos y en todos fue titular Bacca, pero en ninguno de los mencionados encuentros fue eligido como capitán. Contra Alianza Petrolera y Boyacá Chicó, fue elegido Homer Martínez, mientras que el duelo contra Atlético Nacional tuvo como líder en la cancha a Didier Moreno.

Por eso, en medio de una extensa entrevista con El Heraldo de Barranquilla, habló ‘Carlitos’ y se desahogó por este tema. Dijo que respetaba las decisiones del ‘Bolillo’, también expresó que espera ser capitán próximamente.

¿Por qué Carlos Bacca no ha sido capitán del Junior con ‘Bolillo’ Gómez?

En esta conversación, sincera y directa del atacante de Puerto Colombia con El Heraldo, hubo varios temas importantes, que dejan ver las cosas que han cambiado con la llegada de veterano técnico antioqueño. Así lo reconoció Bacca, que es cercano a Arturo Reyes, pero también sabe que los resultados mandan y es lo importante para seguir con los proyectos en el fútbol.

El exjugador de la Selección Colombia asume su responsabilidad y reconoce que el trabajo con el nuevo cuerpo técnico ha sido diferente, para volver a su mejor nivel, a pesar de que anotó un solo gol en el inicio de la Liga BetPlay 1-2023: “Con la llegada del profe, habló conmigo, me dijo que iba a tener la confianza, pero que necesitaba que trabajara un poquito más, que me requería mejor en la parte física y futbolística para poder aportar toda mi calidad, porque calidad tengo”.

El delantero descarta que esté lesionado y quitó importancia a la falta de anotaciones, sabe que llegarán, pero lo más importante es el equipo. Sin embargo, la pregunta de la capitanía fue la que más llamó la atención y respondió ante la decisión del ‘Bolillo’ sobre la elección de otros jugadores:

“Sí, me sorprendió, la verdad. Pero es un tema que hablé con el profe y con los compañeros, porque pensé que iba a ser el capitán. El profe nos explicó, como le explicó a la prensa, que él tenía una enseñanza de Luis Cubillas, que el capitán debería estar en el medio campo. Decidió por eso y uno lo respeta”.

En diferentes ruedas de prensa, Gómez ha explicado que aplica las enseñanzas del técnico que tuvo cuando fue jugador de Atlético Nacional, una de esas es la de elegir al capitán en el medio campo y que no es un solo futbolista el seleccionado.

Pero Bacca habló directamente con ‘Bolillo’ de esto y confesó que se considera líder del equipo: “Lo hablé con él y se lo dije, pensé que era yo, pero él me dice que soy un capitán sin cinta. Yo considero que tengo el respeto de los compañeros y espero seguir siendo líder y, ojalá, más adelante, tenga la posibilidad de llevar la cinta, porque es un orgullo llevar la cinta del Junior”.

Carlos Bacca admite que esperaba ser el capitán de Junior en medio de la lesión de Sebastián Viera, pero respeta la decisión del 'Bolillo' Gómez y habló con el técnico al respecto.

Eso sí, Bacca respeta al técnico del Junior y a los compañeros que eligieron por encima de él, por eso hace énfasis en lo que será la unión de cara a la recuperación de cara al final del primer semestre:

“El profe está decidiendo por Homer Martínez, por Didier Moreno, y lo respetamos porque el profe vino a aportar. Sabemos lo que nosotros podemos aportar. Somos un equipo, una familia, y todos vamos para el mismo lado”.

Este tipo de situaciones siempre se manejan en los equipos de fútbol y no es extraño que haya conversaciones entre jugadores y técnicos, pero no siempre salen al público estas informaciones, debido a que puede traer consecuencias. Solo hay que esperar si los resultados se dan y todo queda como una anécdota o si los resultados no llegan y esto pueda jugar en contra del Junior.