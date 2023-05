Junior de Barranquilla tomó la decisión de terminar el vínculo con Luis ‘Chino’ Sandoval, además separaron del equipo a Walmer Pacheco, César Haydar, José Ortiz y Ómar Albornoz. Sin embargo, a pesar de que los videos e imágenes dejan muy comprometidos a los mencionados jugadores, no aceptaron nada y tuvieron actitudes que molestaron a los aficionados.

Después de la polémica que se dio por las imágenes de fiesta, consumo de licor y actos de indisciplina, pasada la derrota con Once Caldas, el mismo Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez anunció las medidas para castigar a los señalados. Pero no se habían escuchado palabras o explicaciones de los futbolistas implicados.

Pues, el pasado 12 de mayo, cuando los cuatro salieron de la sede administrativa del club, los periodistas los abordaron y dijeron que no había pasado nada, que no habían cometido faltas a la disciplina. Incluso, hubo actitudes desafiantes y sarcásticas, lejos de aprender de lo que les habría dicho el ‘Bolillo’ por esa irresponsabilidad.

Jugadores sancionados en Junior por indisciplina dicen que no pasó nada

En un video publicado por ‘El Ámbito’, que se volvió viral y ha tenido muchos comentarios por las declaraciones, se vio la postura sarcástica de Haydar. “No pasó nada, en su momento van a saber la versión”, dijo el jugador de 22 años y después afirmó que es más importante el equipo:

“Yo pertenezco al club. Mientras que se ven los descargos y todo eso, se va a saber la verdad y sé que pronto estaremos a disposición del equipo… Clasificar es lo mejor para el club, esté o no esté”.

El nacido en Suan, Atlántico, prefirió no hablar del delicado caso y reiteradas faltas del ‘Chino’ Sandoval, hasta dijo que eran temas personales y no asumió que haya estado con él de fiesta: “Tendrá sus razones, de pronto, problemas familiares. No sé, alguna cosa lo afectó”.

Pero lo más polémico llegó cuando le pidieron algunas palabras para los hinchas del Junior y Haydar mandó un mensaje duro a los barranquilleros sobre arrodillarse, a pesar de no ser culpable:

“¿Qué puedo decir? Aunque no hice nada, tengo que hacer lo que todo barranquillero le gusta cuando uno está caído: arrodillarse y pedir disculpas por cosas que no hice… no hice nada malo, aunque esté en el piso, tengo que arrodillarme y pedir disculpas a la gente”.

Con palabras más cortas, pero la misma actitud de no comprometerse con lo ocurrido, llegó la respuesta del defensor José Ortiz: “Todo bien, no hay problema de nada… Siempre trabajo y he hecho las cosas bien, no hay problema de nada y he estado al 100 % para el club”. Y cuando le preguntaron sobre el futuro, quiso hablar del equipo y del fútbol, por eso habló del partido contra Deportivo Pereira como si lo fuera a disputar junto al plantel principal: “¡Vamos a ganar!”.

Walmer Pacheco, hincha del club y quien muchas veces se refirió a las críticas de la gente, enalteciendo su sentimiento y compromiso ‘juniorista’, fue corto para responder: “[Quería] aclarar la situación, más nada”. También se refirió al partido del sábado 13 de mayo en vez de hablar de su futuro: “Clasificar y ganar el sábado”.

Pero lo más llamativo fue la molestia que mostró por la insistencia de un periodista que se acercó a la puerta de su carro y no lo dejaba cerrar, a pesar de ser uno de los más expuestos con las canastas de cerveza en la mano:

“¡Hermano, ya papito! Ya te contesté lo que tenía que decir, ¿no? ¡Vamos pa encima!”.

Y el cuarto integrante de Junior que fue separado del grupo principal y tiene su futuro en entredicho es Ómar Albornoz. Él solo dijo: “No tengo nada que decir”, mientras caminaba y se metía en su vehículo con cara de molestia y evitando las preguntas de la prensa.

Aunque en otras circunstancias, ya que no hubo indisciplina, pero sí mal rendimiento y una salida antes de lo esperado, se recuerda la despedida de Daniel Giraldo en la misma sede del Junior. En esa oportunidad había molestia en la prensa y los hinchas no estaban conformes con la decisión de regresar a Millonarios del futbolista, que también se marchó sin decir mucho.