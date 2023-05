Luis ‘Chino’ Sandoval salió nuevamente por la puerta de atrás del Junior de Barranquilla, equipo que le había dado una nueva oportunidad en el fútbol, pero que no la supo aprovechar al máximo a sus escasos 23 años de edad.

Los excesos terminaron pasándole factura al delantero que ahora se quedó sin equipo a dos fechas de concluir la etapa del todos contra todos del primer semestre de la Liga Betplay-I, y deberá esperar, cuando acabe el torneo, ofertas de otros clubes que quieran hacerse con sus servicios.

No obstante y a pesar de haber rescindido su contrato, el Junior de Barranquilla busca la manera de ayuda, no al futbolista, sino a la persona (Luis Sandoval) para que enderece su andar, y será él quien tome la decisión de aceptar o no la ayuda que desea brindarle el club que lo formó.

Cómo ayudará el Junior a Luis ‘Chino’ Sandoval

El club, así como lo sugirió el técnico ‘Bolillo’ Gómez en rueda de prensa, está interesado en que el futbolista recomponga su camino y supere sus problemas personales para que pueda continuar de la mejor manera su carrera deportiva que todavía tiene mucho camino por recorrer.

Según Blu Radio, las directivas estarían dispuestas a ayudar al jugador a resolver los temas ligados al alcoholismo, enfermedad que padecería el futbolista, conforme al comportamiento evidenciado en repetidas ocasiones.

La doble razón de peso es que el delantero atlanticense tiene un hogar, conformado por su esposa y su hijo, su familia, por la que tiene que velar, ahora sin trabajo.

