Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez ha sido tajante en su decisión sobre el brote de indisciplina dentro de la plantilla del Junior de Barranquilla que ha salpicado a cinco jugadores, uno de ellos (Luis ‘Chino’ Sandoval) despedido del club ‘Tiburón’ por haber llegado trasnochado a los entrenamientos en la sede Adelita de Char, en Sabanilla, Atlántico.

(Vea también: ‘Tino’ Asprilla criticó que castiguen a jugadores del Junior que estuvieron en parrandón)

El entrenador paisa señaló en rueda de prensa que no había indulto (perdón) para los futbolistas que cometieron el grave error que les costó la continuidad en el cuadro ‘currambero’, equipo que se encuentra ad portas de un juego crucial ante Deportivo Pereira en sus aspiraciones a mantenerse dentro de los ocho que disputarán los cuadrangulares semifinales.

‘Bolillo’ respondió a las preguntas de los periodistas deportivos sobre lo que pensaba de la situación de los jugadores involucrados en la farra y fue enfático en su respuesta en la que recordó su último paso como entrenador de la Selección Colombia, donde renunció a su cargo por agredir a una mujer en un bar de Bogotá en 2011, un episodio amargo en su carrera como director técnico y que es conocido por la crítica nacional e internacional.

“No, no hay indulto”, precisó el estratega paisa sobre su reflexión por lo sucedido con los cinco jugadores del Junior de Barranquilla involucrados en malos comportamientos fuera del terreno de juego.

“A mí se me vino el mundo encima, me destrozaron, me dieron con todo. Tuve que irme de la Selección. Tuve que encerrarme seis meses, eso se paga, y de eso se aprende”, hizo hincapié el timonel antioqueño sobre aquel pasado que aún lamenta.