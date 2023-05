Luego de la derrota 2 a 0 contra Atlético Nacional en partido pendiente por la fecha 13 de la Liga BetPlay Dimayor, el presidente de Independiente Santa Fe Eduardo Méndez, confirmó en la rueda de prensa post partido que Harold Rivera decidió dar un paso al costado en la dirección técnica del club tras los malos resultados.

Por otro lado, en el desarrollo de las respuestas a los interrogantes de periodistas y medios de comunicación, el presidente Méndez no se guardó nada finalizando la conferencia de prensa en el que le dedicó unas palabras al Junior de Barranquilla, institución que en los últimos días ha vivido momentos de turbulencia por actos de indisciplina en su plantel, donde el cuadro ‘Tiburón’ rescindió el vínculo laboral de un jugador y sancionó a los restantes quienes también estuvieron involucrados.

(Vea también: Hugo Rodallega reaccionó luego salida de DT de Santa Fe: “No me imaginé vivir algo así”)

Esto dijo el presidente Méndez sobre la situación del conjunto barranquillero, además, resaltó que en Santa Fe no se presentan este tipo de actos en el que destacó el profesionalismo de sus jugadores.

Lee También

“En el fútbol se trabaja, creo que nadie deja de trabajar, los que no han trabajado tienen su sanción como paso en otra institución, aquí no tengo ese problema, aquí tengo profesionales no tengo quejas de un solo jugador, todos son disciplinados”.

“En el fútbol se trabaja, creo que nadie deja de trabajar, los que no han trabajado tienen su sanción como paso en otra institución, aquí no tengo ese problema, aquí tengo profesionales no tengo quejas de un solo jugador, todos son disciplinados”.

🎙️Eduardo Méndez. pic.twitter.com/helEAolzLT — En Boca De León (@enbocadeleon) May 12, 2023

Por: Juan Pablo Sánchez Vargas.