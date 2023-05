Luego de 18 partidos en liga y 4 en Copa Sudamericana, Harold Rivera dejó de ser el director técnico de Independiente Santa Fe. Así lo confirmó el presidente del club en rueda de prensa.

“Hoy terminamos un ciclo. Quien debe responder por todo y quien pone la cara es el presidente. El fútbol es de resultados, siempre creímos en Harold Rivera, pero lastimosamente las cosas no se han dado. Ya hablé con él y dará un paso al costado”, dijo Méndez.

Acto seguido, el mandamás ‘Cardenal’ se refirió a la hinchada de Santa Fe, según él, es en gran parte la culpable de la salida de Harold Rivera por la arremetida que cogieron contra él en los últimos días, haciendo entender que lo hizo para evitar problemas.

“Ha habido mucha presión. He visto partidos por fuera del país, donde si hay crisis, la hinchada acompaña fervorosamente y le levanta la moral al técnico y los jugadores. Acá ha pasado lo contrario, pero esto es el fútbol y desafortunadamente esto se corta por el hilo más delgadito y el que pagó es el técnico”, comenzó.

Además de los insultos en redes, también se refirió a los que recibió hoy por parte de la hinchada, en especial los de occidental (los que pagan boleta más cara). “Criticado, maltratado, se han metido con un ser que ni siquiera existe en la tierra que es mi madre. ¿Y sabe qué me duele más? Que ni siquiera los de Sur, sino los de occidente. Hoy demostraron la cultura que tienen, no tienen que meterse con la mamá de uno. Mi mamá no tiene la culpa de los errores que yo cometa”.

Y añadió que “tengo una señora sufriendo en a casa porque no sabe si cuando salga de acá me van a agredir, Pilar no merece que la traten mal. A ella sí le pido excusas”.

“Hay 4, 5 o 7 que lideran las redes para ver como acaban con el presidente. Es doloroso esto. Mi conciencia está tranquila y la de los jugadores también. El arco se les cerró“, finalizó Eduardo Méndez.