Independiente Santa Fe enfrentó a Atlético Nacional este jueves 11 de mayo en el estadio El Campín en partido pendiente por la fecha 13 de la Liga BetPlay Dimayor donde el cuadro antioqueño superó 2-0 a su similar con goles de Andrés Felipe Román y Fabián Viáfara en propia puerta donde la clasificación del ‘León’ a cuadrangulares quedó comprometida y por ende su entrenador Harold Rivera decidió dar un paso al costado en la dirección técnica , así lo dio a conocer el presidente del club Eduardo Méndez en la rueda de prensa post partido.

Junto al presidente Méndez, el atacante Hugo Rodallega atendió a los medios de comunicación dejando ver sus sensaciones en cuanto al panorama del equipo.

(Vea también: Once Caldas se volvió verdugo del Medellín: le empató y no lo dejó entrar a los 8)

“No me imaginé vivir una situación como esta, obviamente este no era el objetivo y mucho menos la intención por el cual vine a este equipo, son cosas que suelen pasar, dentro del camerino ya se habló, como jugadores tenemos que asumir la responsabilidad no solamente es del entrenador, nosotros tenemos que asumir que dentro del campo tenemos que responder”.