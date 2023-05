Harold Rivera se dejó de ser técnico de Independiente Santa Fe luego de la derrota 0-2 ante Atlético Nacional, válido por la fecha 13 de la Liga BetPlay.

Una vez terminó el juego en El Campín, la afición cardenal comenzó a pedirle la salida al DT tolimense que, por segunda vez, se va con la cabeza agachada del cuadro ‘Cardenal’.

En rueda de prensa no salió Harold Rivera sino el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, quien confirmó la salida de Harold Rivera Roa.

“No vamos a encargar de rapidez. Nos vamos a reunir ahora y decidiremos la decisión a tomar. Se les ha dicho a los jugadores que quedan con el respaldo nuestro. Como profesionales saldrán adelante y el mundo del fútbol es así. Hay que tomar decisiones que uno no quisiera, pero toca. Confío y confiamos en nuestros jugadores”.

“Confié en la capacidad de Harold Rivera. Desafortunadamente él no puede jugar. Él se puede equivocar con uno u otro cambio y el balón no entró ni entró en el clásico. Uno no quisiera tomar estas medidas. Hay que evitar problemas. Hay que evitar problemas. Hay una tribuna enardecida contra el técnico y el presidente”.