Esta semana se conoció que varios jugadores del Junior estarían involucrados en un acto de indisciplina que molestó al técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez. Al parecer, luego de la derrota 2-0 ante Once Caldas el pasado sábado, cuatro futbolistas se fueron de parranda.

El primer señalado fue Luis ‘Chino’ Sandoval, quien habría llegado al entrenamiento del lunes en estado de alicoramiento. Sin embargo, se supo que César Haydar, Ómar Albornoz, Walmer Pacheco y José Ortiz también estarían involucrados. Ante ese panorama, el club tomaría radicales decisiones en contra de los indisciplinados.

Al exjugador de la Selección Colombia no le gustaron las posibles sanciones que enfrentarán los jugadores implicados en el escándalo, especialmente, porque el ‘Chino’ Sandoval sería expulsado del conjunto ‘tiburón’.

“Me encontré con un manicomio de país en el que ha pasado de todo. Casi echan a un jugador en Junior. En Newcastle llegan borrachos todos los días y no veo que echen a nadie. No creo que sea para echarlos del equipo y no los estoy defendiendo”, dijo el ‘Tino’ en Espn F360.