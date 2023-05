Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, que recientemente fue calificado como el mejor DT de la historia de Junior según su máximo accionista Fuad Char Abdala, habría separado de la plantilla a uno de los delanteros del cuadro ‘Tiburón’.

Se trata de Luis ‘Chino’ Sandoval, jugador que le dio el triunfo al Junior sobre Millonarios en la fecha 17, resultado que mantiene vivas las esperanzas del conjunto rojiblanco de poder clasificarse entre los ocho de la tabla de posiciones de la Liga Betplay.

De acuerdo con lo reportado por El Heraldo este martes 9 de mayo, el ariete nacido en Soledad, Atlántico, habría recaído en brotes de indisciplina, al llegar en un supuesto estado “que evidenciaba que se había ido de juerga y trasnocho”, señala el medio barranquillero.

Aunque no lo menciona, se presumiría que Luis Sandoval, de 23 años de edad, habría ingerido licor la noche anterior.

Frente a la situación que notó el cuerpo técnico de Junior, encabezado por el estratega antioqueño, este le habría respondido: “Conmigo no vas más”.

Según el rotativo, Hernán Darío Gómez se habría enfadado con el joven delantero que en el pasado también fue separado del club por su comportamiento que va en contra de las reglas del club.

‘Chino’ Sandoval y sus líos estando en el Junior

Durante las varias temporadas que Luis ‘Chino’ Sandoval ha estado en el Junior de Barranquilla ha sido protagonista de varios escándalos que han empañado su carrera deportiva.

Uno de ellos se registró en junio de 2020, cuando fue llevado a un calabozo de una carceleta de la UCJ en Barranquilla “porque presuntamente permitió que su pareja condujera el auto que los movilizaba a pesar de no tener licencia”, mencionó en aquella oportunidad el portal Judiciales Caribe.

Agregó el medio, que ese día el jugador del Junior estaba supuestamente alicorado.

Meses después, Sandoval protagonizó otro escándalo público en el barrio Galán del área metropolitana de Barranquilla, cuando con su vehículo omitió una señal de pare y fue sorprendido por agentes de tránsito:

🎙️⚠️ ¿Nuevamente Luis Sandoval? Nuevo escandalo del jugador del Junior de Barranquilla. #CamerinoDeportes pic.twitter.com/aPcLldYw35 — Camerino Deportes (@CamerinoJunior) January 28, 2021

Recientemente, había sido señalado, en la era Arturo Reyes, de presuntamente haber llegado en estado de alicoramiento a un entrenamiento, como lo reportó Antena 2; sin embargo, el jugador desmintió que haya llegado ebrio a la sede del club:

“La gente murmuró que llegué ebrio cuando no fue así. No salí a dar declaraciones porque la gente no cree nada, estaba muy concentrado, trabajando fuerte, mentalmente estaba bien y el profe me dio la chance de actuar”, dijo en diálogo con periodistas.