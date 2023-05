Melissa Martínez es hincha del Junior de Barranquilla y ha sabido enfrentar las críticas ante ese sentimiento profundo para el equipo ‘tiburón’, por eso el club quiso homenajearla y le hicieron una entrevista para reconocerla como “juniorista influyente”. Y en medio de su extensa charla con Sandra Escudero, terminó contando algo que vivió con varios jugadores del Real Madrid, gracias a James Rodríguez.

En un lujoso restaurante de Barranquilla, antes de que llegara la comida y acompañadas por unas copas de vino blanco, las dos comunicadoras hablaron de muchos temas. Aunque la idea era referirse al sentimiento por el equipo de Barranquilla, hubo oportunidad para referirse a otras experiencias de la periodista de ESPN Colombia y Caracol Radio.

“Has tenido la oportunidad de ver, muy de cerca, a jugadores internacionales que te impactaron por alguna razón…”, fue la pregunta que hizo Escudero a Martínez. La respuesta fue picante desde el inicio: “Porque estaban buenos, también [risas]”. Dijo que una cosa es que tenga “alguna razón futbolística” y que son muchos los jugadores que la han deslumbrado, pero es diferente hablar como mujer y dando voz a sus gustos.

Melissa Martínez y los jugadores de Real Madrid que la deslumbraron por su belleza

Sandra Escudero dijo que, como mujeres, no se puede perder esa mirada y perspectiva que tienen sobre los hombres, Melissa lo ratificó con una respuesta a su estilo: “Soy una profesional, pero no dejo de ser mujer, ni de ser Melissa; porque Melissa es una mujer bastante particular”. Pudo ir más lejos con su respuesta, pero advirtió que tendría más para decir por fuera de cámaras: “Si no nos estuvieran grabando, podría contar más detalles, pero prefiero no y que la gente quede soñando”.

En ese momento llegó la pregunta de Escudero, que fue la encargada de hacer la presentación de Juan Fernando Quintero en su llegada al Junior, e interrogó a Melissa sobre si alguna vez sus amigas habían preguntado sobre si un jugador como Cristiano Ronaldo “¿está bueno?”. Ante esto, la soledeña fue muy sincera y abierta:

“Me pasó algo así, justamente fue en el Real Madrid. Era la previa de una final [de Champions League], todavía James pertenecía a la nómina y tengo que agradecerle porque me dijo –‘Meli’ hay una forma de que vengas y estés en el ‘media day’ y que puedas conversar con todos los jugadores–”.

La primera revelación de Martínez es que, por su cercanía a James, pudo entrar a ese evento. Esto no sería tan llamativo si no fuera porque contó que estaba de vacaciones y no fue a trabajar, sino a divertirse: “No estaba trabajando, estaba de vacaciones en Europa porque quería ver la final de Champions y el final del Giro de Italia”.

Según el relato de la periodista deportiva, que recientemente ha tenido cambios en su vida por terminar su relación con el futbolista Matías Mier, fue al entrenamiento y se encontró con personajes imponentes como Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane. Pero Sergio Ramos y Toni Kroos la deslumbraron como mujer: “Llega una parte en la que están a mi derecha Sergio Ramos y Toni Kroos. Yo he entrevistado a muchísimos jugadores haciendo planta baja; he entrevistado a ‘Leo’ Messi, a Kolo Touré, a muchos jugadores importantes del mundo. Pero cuando ellos dos estuvieron de frente, parecían muñecos de cera, eran perfectos”.

Si la respuesta hubiera terminado en ese punto, todo hubiera quedado en una anécdota, nada más allá. Pero la hincha de Junior siguió y sumó ingredientes, clásicos de su estilo y personalidad: “Y yo –¡¿Esto qué es?!– Yo estaba metida en mi papel y no tenía con quién interactuar para decir –¿Estás viendo esto?– [risas]”.

Según el testimonio, en medio de un buen ambiente y sin tensiones, en otro momento Melissa Martínez hubiera tenido un interés laboral. Pero al ser invitada por James, sin tener ningún compromiso con medios de comunicación, se pudo dar su “caldo de ojo”:

“Como yo estaba de ‘relax’, estaba hasta grabando con el celular, no estaba trabajando pa nadie, estaba de vacaciones y pasándola bueno. Y tener esos dos tipos allá en frente. Esa cercanía y esos dos personajes, me divertí mucho, el propio caldo de ojo… Fui a probar el caldo de ojo [risas]”.

Para finalizar, después de decir que siempre puede pasar que piense que hay un futbolista “tipo Adonis” y que diga “¡Oye, ¿qué es esto tan bonito?!”, aceptó que siempre tuvo en la cabeza la cercanía y relación próxima que debía manejar con los jugadores, siendo periodista deportiva y figura pública.