Poco a poco se acerca el momento de la mudanza de Melissa Martínez, cumpliendo lo que anunció sobre dejar el apartamento en el que vivió varios años con el futbolista Matías Mier. Por eso, buscando adelantar trabajo, el pasado sábado 8 de abril de 2023 decidió empezar a desocupar y evacuar una de las zonas del lugar.

Y aunque muchos crean que fue exagerado, revisando todas las cosas de su ‘cuarto de closet’ se demoró un solo día, dejando de lado su labor como periodista deportiva y sin dedicarle tiempo a ir a estadios, asistir a eventos o ver partidos de fútbol por televisión. “En este espacio debe quedar lo justo y necesario, voy a comenzar con la limpieza de cosas”, así empezó la serie de historias de Instagram y explicando que tenía ropa, accesorios y todo tipo de prendas con etiquetas, que comprobaban que nunca las había usado.

Melissa Martínez reveló toda la ropa y accesorios que tenía guardada, sin una sola postura

Ya sea porque nunca decidió estrenar, porque no le gustaba, porque no era su talla, porque no le gustaba el color o porque ya no estaba ‘a la moda’, la presentadora empezó a seleccionar las cosas para sacar de ese cuarto. Según se pudo ver, mucha de la ropa que estaba colgada ya no hace parte del diario vivir de Melissa y por eso empezó la “barrida”.

Mientras ella iba subiendo las publicaciones a su perfil, muchos cuestionaban lo que iba a hacer con todas esas prendas y accesorios, por eso ella fue respondiendo con su voz y con mensajes: “Todo tendrá nuevas dueñas… Viaje directo a casa de amigas, colaboradoras y una fundación”.

Hasta sacó unas gafas, que solo las compró porque las usaba, en su momento, Jennifer López. También aprovechó para promocionar la marca de bolsos y carteras de una amiga, que evidentemente le obsequiaba muchos de sus modelos y ahí se quedaban.

Cerca de la medianoche, Melissa Martínez terminó de organizar, sacar, elegir, doblar, colgar y limpiar de este cuarto, con ayuda de una persona de confianza y que siempre la ayuda en los arreglos del hogar. El cambio y orden era evidente, comparado con los primeros videos del día.

Pero la gran sorpresa se dio cuando mostró todo lo que había decidido regalar o salir de ello y lo acompañó con un texto:

“Miren todo lo que saqué… Saqué más de 500 piezas!!! Ropa, Zapatos, accesorios y hace días no me sentía tan contenta”.

Para explicar la acumulación de tantas cosas materiales, que no le servían o que no tenía la necesidad de usar, la soledeña dijo con sinceridad:

“Ahora tengo una tienda de ropa y, normalmente, promociono mis piezas. Tengo muchas cosas en maravilloso estado… Ojalá, si ustedes tienen los medios, pudieran hacer el mismo ejercicio y donarlo a personas que lo necesitan… ni yo, que hago tanto programa de televisión, tanto evento, tanto show, tanta foto, tanta vaina; necesito tanta cosa. Más de la mitad de las cosas, no las he comprado; han sido regalos, que me envían para promocionar, muestras de taller de la tienda”.

Como algunas personas le recomendaron hacer una ‘venta de garaje’, ella expresó que podría seguir esta idea y así recoger fondos para ayudar a alguien. Lo llamativo es que la propia Melissa confesó que hace ese ejercicio cada año, así que es insólita la cantidad de cosas que tiene, compra, le regalan o recibe, comparada con una persona del común.

Al final del día, con la reflexión de que no necesita tanto, a pesar de que en su diario vivir tiene que lucir diferente y siempre especial, así sigue la transformación de la vida de Melissa Martínez. Que empezó en 2022, con la separación de su ex, y que poco a poco ha ido mostrando su fortaleza y actitud para salir adelante.