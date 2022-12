Va finalizando el año 2022, uno que tuvo muchas transformaciones y retos para Melissa Martínez, pero la separación de Matías Mier fue algo que cambió su vida por completo y ella misma ha tomado decisiones al respecto. Sin embargo, la soledeña no menciona directamente el nombre del futbolista uruguayo, pero muchos entienden que da muchas referencias sobre él.

Y justamente, por un episodio que vivió la comunicadora, después de ‘cantar a grito herido’ una canción que podría parecer que era para su expareja, quiso hacer una publicación en la que quería desmentir que cantara por despecho. Sin embargo, terminó reflejando que ni siquiera quiere que en sus publicaciones aparezca algo relacionado con el hombre con el que estuvo casada por varios años.

Así fue como Melissa Martínez borró a Matías Mier de una de sus publicaciones

Como muchos entendieron que Melissa había cantado la canción ‘Mientes’ de la banda Camila por Mier, ella quiso aclarar que no fue así. Por eso, para exponer a los que sí lo creyeron así, ella tomó pantallazos de los medios que hicieron publicaciones al respecto.

Una de estas publicaciones tenía en el titular el nombre de Matías Mier, pero ella no tomó otro ejemplo y tampoco lo editó para evitar que se viera en la historia que iba a publicar. Prefirió poner varias letras ‘X’ sobre el nombre del volante uruguayo para que quedara así:

“¿Indirecta de Melissa Martínez a XXXXXXX? “no eres la persona que pensé”…”

Tal vez, la intención era que no saliera su exesposo, pero Melissa Martínez terminó mostrando de forma más evidente que ni siquiera quiere que este nombre se vea en sus redes sociales. El mensaje que ella quería comunicar, sobre no haberle cantado o dedicado esa canción a su ex, terminó mostrando algo más de lo que ella esperaba que sus seguidores vieran.