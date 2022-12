Después de que se conociera la separación de Melissa Martínez del futbolista Matías Mier, a mediados de 2022, ella prefirió no referirse al tema y solo responder a cada rumor que salía sobre su situación sentimental. Y a pesar de las aclaraciones que ha hecho, la canción que cantó y la forma en la que lo hizo, no pasaron inadvertidas para sus seguidores.

La soledeña, que ha demostrado su carácter y personalidad en los momentos difíciles, también ha mostrado que su vida ha tenido cambios y ha vivido de una forma especial la etapa posterior a su divorcio. La música y canciones con sentimiento, siempre la han acompañado, tanto en fiestas como en momentos de soledad.

El pasado martes 13 de diciembre de 2022, después de terminar la jornada laboral y cuando se dirigía hacia su casa en su automóvil, Melissa subió una historia de Instagram en la que sonaba de fondo la canción ‘Mientes’ de la banda Camila. Lo llamativo fue el sentimiento que mostró al cantar esta parte puntual de la mencionada canción:

“Voy, de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy.

En mí no queda espacio para ti…

Y, y el tiempo hizo lo suyo y comprendí, las cosas no suceden porque sí.

No eres la persona que pensé. Que creí, que pedí.

Mientes. Me haces daño y luego te arrepientes.

Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir…”