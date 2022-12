Va llegando el final del año 2022 y para Melissa Martínez tuvo muchos cambios en su vida, pero no serán los únicos y se pueden venir muchos más hacia el futuro. Aunque la soledeña indicó que no cambiaría ni borraría nada de lo que le pasó, una firme decisión parece enfocada a ‘cambiar de aires’ definitivamente.

En una serie de preguntas y respuestas que tuvo en las historias de su cuenta de Instagram, la integrante de varios programas de ESPN Colombia y Caracol Radio, se confesó sobre varios temas. Obviamente, no abordó abiertamente su separación del futbolista Matías Mier, pero todos los que vieron los videos entendieron los mensajes.

El pasado jueves 8 de diciembre de 2022, ‘Meli’ abrió un espacio para 10 preguntas y una de ellas fue corta y al punto: “¿Te vas a mudar?”. Y ella, dando muchos detalles y explicando lo que pasará, confirmó que se va del apartamento en el que viví con el volante de Santa Fe en el noroccidente de Bogotá, incluso dejando los muebles que tenían:

“Sí (me mudo), pero no sé si en los días que quedan del mes (diciembre) o el otro año, comenzando. Mejor dicho, estoy organizando tiempos… Este apartamento, que ustedes adoran, lo voy a alquilar amoblado, les avisaré después”

Eso sí, todavía no hay destino fijo y Martínez contó lo que se viene para tomar la decisión de su siguiente paso: “Estoy sacando cuentas, números, cuál es la zona que más me gusta, qué inversión es más rentable y todo lo que hay que hacer”

Después llegó otra pregunta que daba para muchas respuestas y en la que la periodista deportiva dejó muchos mensajes. “Si pudieras cambiar algo de tu 2022, que sería”, a lo que respondió con algunos chistes y frases: “Dios quiso que así fuera mi año. ¿Quién soy yo?. ¿A son de qué?. Lo que fue, fue. Hasta donde llovió, hubo barro. Ni pa’ allá voa’ mirar (risas)”.

Y pasadas las risas, Melissa Martínez resaltó que pasaron cosas muy buenas, otras no tan buenas, dejó abierta la interpretación de sus lágrimas y tiró un ‘vainazo’ a los que eran sus amigos:

“Lo que Dios quiso para mi año, estuvo bien. Este año fui al Mundial, fui a final de Champions, este año lloré, este año reí, descubrí quiénes eran mis verdaderos amigos, este año compartí muchísimo con mi familia. No, no, no, no, no. Este año no se borra nada, como Dios quiso que fuera, es porque tenía que ser así”