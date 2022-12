Ha aumentado bastante el protagonismo de Melissa Martínez en sus redes sociales y asimismo lo que ella ha generado en sus seguidores y el público en general. Por eso, sus rutinas y dinámicas diarias también han empezado a ser del interés de muchos.

Y en esta oportunidad, la nacida en Soledad, Atlántico, se refirió a un tema sobre su salud, su trabajo y también terminó revelando lo que está haciendo en su alimentación. Eso sí, siempre con buena actitud y con risas, para que nadie se preocupe de lo que le pasa.

El pasado lunes 5 de diciembre de 2022, en medio de lo que fue el inicio de una nueva semana laboral, Melissa le respondió a sus seguidores sobre la exigente rutina diaria que estaba siguiendo. Que pareciera muy exigente y llevó a que le preguntaran por qué lo estaba haciendo:

“Me preguntan ustedes: ‘¿‘Meli’, por qué estás yendo al gimnasio en la mañana, si estás trasnochando tanto en el canal?’ Estoy yendo al gimnasio en la mañana, porque me gusta comer buñuelo, porque me encanta la natilla (risas). Así que, no me las pienso perder y tengo que ir al gimnasio, porque si no, ¿la ley de la compensación, dónde estaría?”.