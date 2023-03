Lo que empezó como una discusión ‘picante’ entre Melissa Martínez y Fabián Vargas, ha ido avanzando y mostrando grandes diferencias por lo que es la actualidad del Junior de Barranquilla y del América de Cali. Pero en el último episodio, ella se sintió irrespetada y lo hizo saber al aire.

Hay que recordar que la misma ‘Meli’ fue la que empezó la polémica con su compañero en ESPN Colombia y Caracol Radio. En el primer cruce, le advirtió que el buen inicio del equipo escarlata no era para celebrar tanto y dijo con sarcasmo que “se creen campeones” por los primeros partidos. La respuesta del duro exjugador no se hizo esperar, afirmando que el equipo del que es hincha ha sido más veces campeón que el club de la comunicadora.

Varias semanas después, cuando la buena tendencia del América se mantuvo y Junior daba pena por su juego y resultados, Vargas ‘se desquitó’ de Martínez y sacó varios comentarios. Pero ella, con evidente molestia, dejó ver que no iba a aceptar los ataques y contestó con vehemencia: “¿Qué hago, solo para que usted se sienta complacido?”.

Nueva pelea de Melissa Martínez y Fabián Vargas por campañas del América y Junior en 2023

Pues, casi 2 meses después del inicio del problema y pasado un mes del ‘segundo round’, volvieron a cruzarse. También fue en el programa ‘F Show’ de ESPN Colombia y el tono subió mucho más. Todo empezó cuando el conductor del programa, Antonio Casale, hizo una broma sobre el liderato del Boyacá Chicó y el segundo puesto del América de Cali: “América ya no es líder y ya puedes decir que no eres favorito”.

Vargas se defendió y dijo que él nunca había dado como gran favorito al equipo ‘americano’, pero tampoco se podía decir que ya todo estaba terminado en la Fecha 10 de la Liga BetPlay 1-2023: “¿Cómo así? ¿Se acabó el torneo? ¿Quedó campeón Chicó?”.

En ese momento se activó la memoria de Melissa recordando que, por decir que los seguidores de América se creían campeones en las primeras fechas, tanto su compañero como los hinchas del equipo rojo de Cali la señalaron. Por eso, subió el tono y revivió lo que ya habían discutido:

“¡Ay, espere, Fabián! Cuando le dije eso, me dijo ¿Por qué ‘le baja la caña’ al América? No, no ‘le bajé la caña’ al Chicó. No, sé serio”

A Fabián no le gustó lo del tono, ni lo de ser serio, mucho menos que cambiara el foco de lo que había dicho en esa oportunidad. Por eso contestó con un tono similar al de su compañera: “Sea seria, ‘Meli’, que el programa lo tengo grabado. Cuando dijiste que no había enfrentado a nadie”. Pero la hincha del Junior no había olvidado tantas críticas y mantuvo su argumento, acusando a su interlocutor de lo que le dijeron tantos aficionados del ‘diablo rojo’: “Yo también [tengo el programa], me lo ponen todos los hinchas que me echaste encima”.

“Usted se los echó solita”, contestó Vargas y Martínez insistió: “Respete, no ‘le baje la caña’ al Chicó…”. Ante la acusación, el exjugador dijo que no era responsable de lo que decían los hinchas y que en esa oportunidad la periodista deportiva había puesto en duda la superioridad de América por haber jugado con equipos de bajo nivel, mismos equipos con los que Junior no pudo.

El tono alto se mantuvo y Melissa insistió: “Dijiste la misma frase que yo dije <<¿Entonces ya son campeones porque son líderes? Acabas de decirlo>>”, mientras que Fabián aclaró: “Yo estoy diciendo, ¿hoy es campeón?, ¿es campeón hoy?”. Y la discusión llegó a su punto más alto con una afirmación de la nacida en Soledad: “¡Uy, qué ‘reversazo’! Pon el paraguas entre nosotros. Increíble…”.

Pero el capitalino, siempre recio en el campo, se mantuvo en su postura y dijo que nunca habló mal del Boyacá Chicó y que tampoco lo estaba haciendo con su pregunta sobre el título anticipado.

En ese momento entró al debate Lizet ‘Liche’ Durán, cambiando el foco y empezaron a analizar el triunfo de Chicó contra La Equidad, 3 por 1. Aunque Fabián se metió en el partido y se refirió al juego, Melissa Martínez quedó ‘con la espinita’ y retomó su molestia, pero ante un nuevo cruce, ella señaló:

“Como usted preguntó hace poquito, le voy a contestar… Estoy totalmente clara en lo que dije, Fabián, pero usted grita muy fuerte y yo tengo el tono de voz más bajo”.

Fabián Vargas no se quedó con ese señalamiento y apuntó: “Pero tú también gritas. Yo te elevo el tono a donde tú lo llevas”. Y de nuevo empezó el ida y vuelta, ya no por lo que habían dicho en el pasado, ahora el tono de hablar fue ‘la manzana de la discordia’. Melissa reclamó: “Pero espere… Fabián si usted no me deja interactuar…”, Fabián respondió: “Pero si no me dejaste interactuar a mí y yo te voy a dejar a ti”.

Y en ese punto, muy seria, la periodista reclamó:

“Se llama caballerosidad y uno puede aplicarla”.

El exjugador le hizo ver que estaban en medio de un debate y no estaba de acuerdo con esas palabras: “No, pero si estamos en un debate. ¿Tú por qué no me dejas?”.

Como todo estaba ya muy tenso, Casale intentó bajar el tono y dijo que todo hacía parte de la “diversión”, aunque el momento no se vio como si fuera algo divertido.