Se han vuelto constantes las salidas de Melissa Martínez a favor de su amado Junior de Barranquilla y apuntando a los otros equipos populares o muy seguidos; pasó con Millonarios y Atlético Nacional. Y en esta oportunidad, por un debate con Fabián Vargas, el objetivo fue América de Cali.

En medio de una conversación, en la que el exjugador ‘americano’ defendía sus argumentos y exponía que no se le debía bajar la importancia a lo que ha hecho el equipo de Alexandre Guimaraes en el inicio del 2023, la soledeña intentó hacer algunos comentarios con sarcasmo y risas. Pero, al final, no solo indicó que lo del equipo caleño no era tan destacado, sino que sus rivales no eran de nivel o exigencia.

(Vea también: “Lo vendieron muy barato, aquí regalan jugadores”: ‘Teo’ Gutiérrez, sobre Gustavo Puerta)

Y para ponerle más ‘picante’, el duelo entre América y Junior se viene en la Fecha 7 de la Liga BetPlay 1-2023 y desde ya se empezó a ‘calentar’ ese juego. Que ha adquirido una rivalidad grande en los últimos años, por las instancias finales que disputaron ‘diablos rojos’ y ‘tiburones’.

Melissa Martínez ahora ‘le tiró duro’ al América porque supuestamente “se creen campeones”

El lunes 6 de febrero, después de disputarse la jornada 3 de la primera división del FPC, Antonio Casale abrió el programa ‘F 360’ de ESPN Colombia con el saludo a Fabián Vargas. El exjugador de América se mostró tranquilo y así lo dijo, pero Melissa Martínez quiso desquitarse porque Junior no inició tan bien como esperaba.

Y el saludo del hincha ‘escarlata fue así: “Contento y sin preocupaciones, ‘la mechita’ volando, impresionante. Felices los hinchas de ‘la mecha’…”. Pues a la hincha del ‘rojiblanco’ no le gustó e hizo énfasis en que el calendario, supuestamente, ha sido fácil con América y lo dijo con sarcasmo: “El calendario también colabora… El calendario favorece”.

(Vea también: [Video] “No, padre; yo ya no estoy pa’ eso”: Pinto, sobre pelea con peso pesado del Cali)

En el programa estaban Casale, hincha de Millonarios, Faustino el Tino’ Asprilla y Víctor Hugo Aristizábal, exjugadores e hinchas de Nacional, y Lizet ‘Liche’ Durán, hincha de Bucaramanga. Pero el debate se fue enfocando solo entre América y Junior. Mientras Melissa le decía a Vargas que estaba buscando los siguientes partidos de los rojos caleños, Vargas le sacó en cara a su compañera que había dicho que en la fecha 5 ya iban a estar al comando:

“Estoy buscando el archivo de la semana pasada, donde decía que Junior, en la quinta fecha, tenía que estar arriba, peleando por todo. Resulta que América está ahí y no vale…”.

El debate fue tomando ‘calor’, Melissa empezó a tomar como burla el calendario que viene para los de Guimaraes y se dio cuenta de que en la fecha 7 se venía el duelo entre América y Junior en casa roja. Pero ella misma dijo que “en Cali, en el Pascual siempre le va mal a Junior”. Y Vargas sí estaba serio y le dijo que si ya estaba sacando excusas o “el paraguas”.

Parecía tema superado, pero Melissa Martínez tenía ganas de elevar los ánimos y sacó una sentencia dura, por la actitud de Fabián Vargas. En ese punto se dio otro cruce de ‘vainazos’:

Lee También

Melissa: “A mí me gusta cuando le ganan a Pasto y a Unión Magdalena, y ya se creen campeones. Me encanta esa vaina”.

Fabián: “Es que, 15 veces ha ganado América, ha ganado más que los otros. Eso también es un hecho, que América es más campeón que Junior”.

¿Quién ha dicho que ya es campeón?

Melissa: Pero es que usted ya comenzó a mirar a todo el mundo por encima del hombro.

El programa avanzó, Vargas reconoció que el debut de América fue con derrota contra Tolima y de nuevo Martínez insistió en lo de los rivales débiles: “Ahhh, con Tolima perdió, pero después sí pudo con Unión Magdalena”.

Después, el debate se fue por lo que puede ser la campaña de América contra los rivales de más peso y Casale hizo la suposición de que América solo le gane a los equipos llamados ‘chicos’ y no le gane a los grandes. Pues fue la oportunidad para que Melissa sacara un nuevo comentario con algo de humor: “Una pulguita que se le pega a los perros más flacos”.

Sobre el final, tal vez para justificar el alboroto que formó desde el saludo que Casale le dio a Fabián Vargas, la propia Melissa Martínez aceptó que ella no tiene control de sus emociones con su equipo y por eso pide que los demás sí la tengan:

“Me gustaría que tuviera de lo que yo carezco; Mesura. Yo soy una persona poco mesurada, entonces usted puede ser mesurado para que en el programa no seamos 2 desmesurados”.

Fue claro, ella le puso ‘picante’ y su ‘rival de turno’ entró en juego, esto ya ha ocurrido con otros panelistas y ha apuntado a otros equipos, obviamente populares y que generan debates de este tipo.