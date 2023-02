La fecha 3 de la Liga BetPlay 1-2023 dejó un empate sin goles entre Deportivo Cali y Once Caldas, en el que los dirigidos por Jorge Luis Pinto tuvieron varias jugadas para irse arriba y no pudieron desequilibrar. Sin embargo, en la rueda de prensa hubo un momento de tensión, cuando al santandereano lo cuestionaron por la no convocatoria de John Vásquez.

Para quienes no saben, después de los amistosos del equipo ‘azucarero’ contra Puerto Cabello de Venezuela, que terminaron con derrotas 1 por 0 y 4 por 1, se difundió la versión de un fuerte agarrón entre el DT y el jugador. Incluso se dijo que el futbolista salió del camerino diciendo que no volvieran a contar con él.

Esto fue desmentido por el propio Pinto el mismo día de los partidos, además el jugador habló días después para terminar los rumores. Sin embargo, para el partido contra Once Caldas, primer juego oficial de la campaña 2023, Vásquez ni siquiera apareció entre los convocados, aumentando rumores sobre la relación.

Jorge Luis Pinto se molestó porque le preguntaron sobre Jhon Vásquez, después de Cali vs. Once Caldas:

Después de los mencionados partidos del 24 de enero, el periodista Nelson Sandino dijo lo siguiente, en el programa ‘El Corrillo de Mao’: “John Freduar Vásquez no ha podido controlar lo que tiene que ver con sus asuntos de ‘calentura’, de reacciones inoportunas en su actividad como futbolista… La información que me llega es que tuvo un encontrón con Jorge Luis Pinto, feo y fuerte. Tanto así, que el jugador decidió irse de la sede de Pance, agarró su vehículo y se fue.

Me dicen que le dijo que no contara más con él… Es algo negativísimo, él es ‘calentón’”.

Y en Twitter, el periodista Diego Saviola dijo que sí hubo problema, pero no se dio la renuncia en cuestión: “Si se presentó una fuerte discusión en el camerino entre el técnico Jorge Luis Pinto y el delantero Jhon Vásquez, terminado el juego del @AsoDeporCali ante Puerto Cabello. Más no es cierto que el jugador se vaya del equipo”.

Pero para desmentir todo, Pinto dio esta llamativa respuesta después de los encuentros contra el equipo venezolano:

“De ninguna manera. Yo, a mis años y a mi edad, después de recorrer tanto y después de dirigir 1.250 partidos en clubes y 175 en selecciones. ¿Me voy a poner a pelear y a discutir? No, padre, yo ya no estoy pa’ eso”.

Y el 31 de enero, en el espacio de ‘Zona Libre de Humo’, el futbolista expresó que todo fue para desestabilizar al grupo de jugadores:

“No pasó nada, para el Deportivo Cali siempre están los ojos puestos, para crear mala información, para crear chismes y desestabilizar el grupo. No pasó nada… el malestar fue con nosotros mismos, pero nada del otro mundo que pueda afectar”.

Parecía que el técnico ya iba a contar con el habilidoso jugador, que fue campeón con Cali en la Liga BetPlay 2-2021. Sin embargo, para el juego contra Once Caldas del domingo 5 de febrero, el nombre del cartagenero no estuvo en la lista de convocados y en rueda de prensa le preguntaron al técnico sobre el tema y parece que no le gustó nada la insistencia en el tema:

“¿Por qué no me pregunta por el resto de jugadores que no estuvieron? ¿Y los otros 13? Tiene que preguntarme por todos, porque es normal, lo de John es normal. No, no, no. Él, cuando esté en perfectas condiciones, bueno y dispuesto, a nivel físico y técnico, irá a jugar. Porque él vino a jugar, es un jugador experimentado. Pero me gusta que también me pregunta por los otros”.

Más allá de que el partido no fue derrota para Deportivo Cali y el equipo mostró buenas formas en el campo de juego, el tema volvió a ‘encenderse’ y ahora se espera que alguien aclare si John Vásquez se quedará en el equipo o la ausencia se debe a ese rumor de salida por no llevarse bien con Jorge Luis Pinto.