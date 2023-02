Leandro Castellanos por estos días es tendencia en las redes sociales tras anunciar su retiro, inesperado, como jugador de fútbol profesional.

El guardameta confesó que por sus constantes lesiones dio un paso al costado. Así las cosas, el santandereano puso fin a una carrera de más de 23 años.

(Vea también: Santa Fe fichará un arquero de Selección y procedente del fútbol europeo; juega con Falcao)

Además de Santa Fe, en ese tiempo visitó las camisetas del Cúcuta Deportivo, América de Cali, Deportivo Cali e Independiente Medellín. También estuvo en la Selección Colombia, donde solo jugó un encuentro.

Una vez anunció su retiro, el guardameta a hablado con varios medios de comunicación y este jueves habló con el ´Super Combo del Deporte’, de Cali y allí le pidió excusas a los hinchas del América.

“Yo estuve en América y tenía problemas profundos en la parte financiera y administrativamente. Pido disculpas a los hinchas porque Cali me ofreció mejores condiciones. No sabía lo que era pasar de América a Cali y luego me di cuenta que no era lo más ético y aprovecho para ofrecerle disculpas a los hinchas de América “, declaró.

Castellanos, cabe recordar, estuvo en 2011 en el América de Cali y allí solo duró seis meses, donde disputó 15 partidos de Liga y 1 en por Copa. En junio fue fichado por el rival de patio, en el que estuvo por un año, antes de llegar a Independiente Santa Fe.