Si normalmente Junior tiene muchos ojos encima, la llegada de Juan Fernando Quintero para 2023 generó gran expectativa de los aficionados, periodistas y futboleros de Colombia. Por eso, que Junior no haya podido ganar en 3 fechas y que el juego no sea el que se esperaba, ha dado para que las críticas abunden y se multipliquen.

Ante esta situación, se ha señalado directamente al técnico Arturo Reyes, porque su equipo no funciona y además da ventajas. Y el propio DT se encargó en dar su punto de vista sobre lo que viene pasando en su equipo y que le impidió ganar los partidos anteriores; Águilas Doradas, Medellín y Bucaramanga.

Y debido a que el goleador Carlos Bacca falló una jugada increíble, que en otro momento era gol fijo, también dio la cara y se refirió a ese fallo y a otros de sus compañeros. Obviamente, lo hizo como defensa para el equipo, pero muchos lo tomaron como excusa.

¿Qué dijeron Arturo Reyes y Carlos Bacca por la decepción de Junior contra Bucaramanga?

En un principio, Reyes quiso que la gente recordara que Junior ha llegado mucho y no ha convertido los goles generados, no solo contra Bucaramanga sino contra los rivales anteriores: “No solo en este partido, en el partido anterior, hemos tenido y creado oportunidades de gol, no ha entrado y tendremos que seguir mejorando. Pero el equipo está creando situaciones de gol, en 2 partidos hemos tenido 9 o 10 situaciones de gol. Esperamos que en los próximos juegos podamos marcar esa cantidad de situaciones”.

Mientras que Bacca se manifestó en defensa de sus compañeros, porque cree que lo importante es que están llegando, así no marquen: “Se está trabajando para mejorar, conseguir los resultados, los procesos y el trabajo se ve con los resultados, lastimosamente no nos están acompañando porque no estamos siendo definitivos en las áreas. Estamos teniendo muchas ocasiones, las estamos fallando y hay que tener tranquilidad y cabeza”.

Lo más llamativo es que Bacca afirmó que están fallando por ser un grupo nuevo, algo que no gustó mucho, ya que las críticas llegan por cosas puntuales en definición y no por las nuevas incorporaciones:

“Lastimosamente, se juzga por el resultado, pero vamos a insistir. Es un grupo nuevo, encontrando las ideas que queremos y cuando lleguen los resultados, se va a ver todo mejor. Trabajar, seguir trabajando y trabajar, no hay más”.

Lo mismo dijo Reyes, diciendo que no ha tenido el tiempo de trabajo para obtener el juego y resultados, pero diciendo que han merecido más que empatar con Medellín y perder con Bucaramanga: “Este grupo se empezó a armar desde diciembre y en enero empezamos a trabajar, está haciendo falta ‘engranar’ un poco más, que sea un equipo que se asocie mejor. Pero con las oportunidades que hemos creado, en alguno de estos 2 juegos hemos merecido algo más. Hay que corregir, ser más finos y precisos a la hora de definir, tener un segundo más para pensar si debe ser a un toque o no, la definición”.

A pesar de que Junior falla en defensa, da ventajas en el momento de perder el balón y depende de muchas acciones de ‘JuanFer’ Quintero, Bacca dice que su equipo no las mete y los demás les marcan y se defienden:

“Como delantero, siempre he visto que los partidos empiezan 0 a 0 y se definen en las áreas, con goles. Nosotros las estamos teniendo y no las estamos materializando. No hay más, hay que tener más cabeza, frialdad, definir, porque el fútbol se gana con goles. Bucaramanga las está metiendo, se están defendiendo y están primeros, entonces el fútbol es así, podemos tirar 50 veces y no está entrando”.

Según Bacca, los están juzgando por los malos resultados y no por el funcionamiento en ataque, pero sí reconoció que tuvo una falla insólita en el segundo tiempo, aunque dijo que no es el mejor ni el peor por acciones puntuales:

“Hoy tuve una ocasión, no la pude concretar, como delanteros vivimos en el acierto y en el error. Hay que mantener los pies sobre la tierra, siempre he dicho que no soy el mejor, cuando los marco, ni el peor, cuando los boto. Sé que la pelota va a entrar y, cuando entre, va a ser otra cosa”

Mientras que Reyes defendió el trabajo del goleador, a pesar de esa falla, teniendo en cuenta lo que hace para el grupo y en el funcionamiento colectivo: “Carlos, no solo hace un trabajo para que a él le queden los balones, también está utilizando el frente de ataque, está tratando de irse a las bandas, para que los extremos vayan adentro y poder encontrar espacios el resto de jugadores”.

Y para finalizar, tanto Arturo Reyes como Carlos Bacca dijeron que Junior está para ser finalista e ir por el título, sin esconderse a las responsabilidades. “No tengo ninguna duda, este equipo va a ganar partidos, va a hacer un buen torneo y va a pelear las finales”, dijo Reyes. Mientras que el atacante expresó: “Seguro estoy de que vamos a entrar a la final y vamos a pelear la final, porque creemos, tenemos mucha fe y un buen grupo”.