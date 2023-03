Tulio Gómez, máximo accionista del conjunto vallecaucano, salió en defensa contra las críticas que recibió por parte de los fanáticos del América luego de reunirse con referentes del Cali.

Recientemente se hicieron populares unas fotografías de Tulio Gómez acompañado de Rafael Dudamel, ‘Che Ché’ Hernández y varios hinchas del Cali en una comida durante el día del clásico vallecaucano, lo que generó un sinfín de comentarios en los seguidores del club que representa.

En Zona Libre de Humo, el “mandamás” dejó claro que la reunión fue netamente amistosa, y donde los equipos no tenían nada que ver. “No sé por qué se extrañan que haya estado en el palco de Cali. Cuando nos visitan en el Pascual los otros equipos también les damos palco, les enviamos lechona, picada y más”, dijo Tulio.

Además, aprovechó los micrófonos para enviarle el siguiente mensaje a las barras de los dos clubes representativos del Valle del Cauca: “Las barras no han entendido que el fútbol es para unirnos, no para matarnos. Yo no tengo por qué maltratar o insultar a un hincha de otro equipo o que tenga otro pensamiento político. Yo procuro darle el trato a los demás, así como yo lo quiero recibir”.

Para finalizar, Tulio Gómez expresó lo siguiente: “Yo he ido a muchos estadios, no veo problema en ir al estadio del Deportivo Cali”.

Luego de las declaraciones del máximo accionista del América, los fanáticos de ambos equipos han reflexionado sobre el montón críticas realizadas contra este importante personaje del ‘Diablo Rojo’.

