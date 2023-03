Esta semana, diversos medios de comunicación han informado que la salida de Juan Fernando Quintero de su actual equipo, Juniro, está cantada.

El presente de Quintero en el equipo ‘Tiburón‘ ha dejado mucho que desear, y no tanto por su nivel deportivo, sino por su falta de liderazgo en el plantel hoy dirigido por el ‘Bolillo’ Gómez. Varios periodistas han confirmado que en el banquillo del Junior ya se sabe que el ’10’ no continuará en la próxima temporada, pero lo que no conocían es que está coqueteando con su viejo amor.

El equipo que estaría cerca de hacerse con el exjugador del Independiente Medellín serría River Plate, quien no cuenta con jugadores de las características de Quintero, y además, es uno de los más solicitados por los aficionados de dicho club.

Aunque para nadie es un secreto que desde la llegada de ‘Juanfer’ al Junior se esperaba que la salida del jugador se diera rápidamente, no se tenía pensado que fuera tan pronto; sin ser protagonista y sin ganar ningún título hasta la fecha.

También es importante mencionar que varios hinchas del Junior se pusieron melancólicos, y desde ya están haciendo todo lo posible para que el jugador antioqueño no se marche tan pronto. Inundar sus redes sociales y los canticos en el Metropolitano, parece ser lo utilizado por los aficionados rojiblancos para que el volante se quede más tiempo.