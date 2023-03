Este fin de semana se conocieron las primeras palabras de la comunicadora barranquillera sobre lo que fue el episodio de su separación del futbolista Matías Mier.

En entrevista con el programa ‘Desnúdate con Eva Rey’, Melissa Martínez explicó que ya sanó su corazón pese a no haber recibido ninguna disculpa por parte del uruguayo, exjugador de Independiente Santa Fe.

“Decidí nunca hablar del tema porque he creído que… [se le aguaron los ojos] He creído que lo que digas tiene que edificar, siempre. He creído que es tan valioso lo que dices que tienes que tratar de que eso sirva para edificar y para construir”, le dijo la periodista a Eva Rey.